Дівчина вбитого на Балі Комарова розповіла, як переживає втрату (фото)

Блогерка Єва Мішалова розповіла, як повертається до життя після втрати хлопця Ігоря Комарова, якого вбили на Балі в лютому.

Дівчина вийшла на звʼязок та поділилася, чим живе зараз, відповівши на запитання своїх підписників в Instagram (yeva_mishalova).

Єва Мішалова про життя після втрати

За словами блогерки, її родина та друзі не залишають її наодинці. Вона відвідує психолога, читає книги, вивчає англійську, грає на фортепіано, займається в спортзалі та розвиває свій бренд. А також повертається в блог, адже "це і є її життя".

"Мені дуже приємно, що ви піклуєтесь про мій стан, що ви кажете мені слова підтримки. І це те, що мене тримає також", — каже Єва.

Блогерка сама не може відповісти на запитання, як вона.

"Тому що я можу лягати спати в стані, що життя немає, а потім на наступний день я можу прокинутися з думками, що мені потрібно взяти себе в руки. Тому ось так хвилями. Кожна людина проживає свою втрату по-своєму", — резюмувала Мішалова.

Єва Мішалова Фото: Instagram

Вбивство Ігоря Комарова

Хлопця Єви Мішалової викрали 15 лютого у Джімбарані, проте в ЗМІ інформація про це з'явилася лише наприкінці місяця.

Одного з підозрюваних, який причетний до оренди авто, затримали. Він заявляв, що не знав про злочинні наміри. Інших шість іноземців внесли до списку розшуку Інтерполу. Чотири з них покинули Балі, ще двоє можуть перебувати на території Індонезії.

Українця, тіло якого згодом знайшли по частинах, нібито захопили чеченці, які могли виявити місцезнаходження через соцмережі.

Єва Мішалова та Ігор Комаров Фото: Instagram

Раніше Фокус писав, що Ігоря Комарова викрали на Балі 15 лютого, а його тіло на пляжі виявили 26 лютого вже з ознаками розкладання. Правоохоронці встановили, що смерть настала щонайменше за три дні до цього.