Этот сериал из 90-х навсегда изменил телевидение — он актуален до сих пор

8 апреля 1990 года на экраны американского телеканала ABC вышел сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks), он позже стал культовым. Над некоторыми эпизодами работали всемирно известные режиссеры Дэвид Линч и Марк Фрост. Этот проект до сих пор вызывает огромный интерес у любителей кино.

"Твин Пикс" навсегда изменил телевидение, сформировав новый подход к сериалам как к отдельному виду искусства. Почему его стоит посмотреть каждому, — читайте далее в материале Фокуса.

Сюжет "Твин Пикс"

В маленьком городке агент Дейл Купер (Кайл Маклахлен) из ФБР расследуют убийство школьницы Лоры Палмер (Шерил Ли). Жизнь девушки казалась идеальной: успех и популярность. Впрочем, оказывается, что она вела двойную игру, где было место запрещенным веществам и опасным связям.

Фото: IMDB

Премьера сериала стала телевизионным феноменом, ведь пилотный эпизод обеспечил высокие рейтинги — более 34,6 млн зрителей только в США, что охватывает около 33% всей телевизионной аудитории. Проект получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал и многочисленные номинации на "Эмми".

К сожалению, второй сезон не оправдал ожиданий, поэтому рейтинги стремительно покатились вниз. По словам критиков и обозревателей, это произошло из-за неясности некоторых сюжетных поворотов и чрезмерной эксцентричности.

Кроме того, создатели не хотели раскрывать имени реального убийцы, но канал заставил их это сделать, что также крайне негативно отразилось на рейтингах. Зрители утверждали, что "Твин Пикс" стал "пародией на самого себя".

Но все это не уменьшает веса сериала в исторической ретроспективе. Впервые на телевидении его сюжет был сквозным, а не эпизодическим. Перед нами предстает странная смесь напряжения, тревоги, абсурда и мистических снов. "Твин Пикс" фактически сделал сериалы такими, какие мы знаем сейчас: со сложной режиссурой и авторским стилем.

В целом сериал включает 30 серий, разделенных на два сезона 1990-1991 гг. (8 и 22), и 18 серий в 2017-м. Украинская премьера состоялась на канале "1+1" аж 3 октября 2000-го. В то время такие временные разрывы были, конечно, оправданными.

Оценка сериала

"Твин Пикс" регулярно входит в списки лучших сериалов в истории телевидения, в частности рейтинг на IMDb: 8.7/10, а на Metacritic — 96/100 (первый сезон).

Этот смелый сериал-эксперимент доказал, что телевидение может быть искусством. Хотя его рейтинги со временем начали падать, но влияние только росло. Сегодня это не просто сериал, а определенный культурный код, который до сих пор пытаются разгадать.

