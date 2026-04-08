Цей серіал з 90-х назавжди змінив телебачення — він актуальний досі

8 квітня 1990 року на екрани американського телеканалу ABC вийшов серіал "Твін Пікс" (Twin Peaks), він згодом став культовим. Над деякими епізодами працювали всесвітньо відомі режисери Девід Лінч та Марк Фрост. Цей проєкт досі викликає величезний інтерес у любителів кіно.

"Твін Пікс" назавжди змінив телебачення, сформувавши новий підхід до серіалів як до окремого виду мистецтва. Чому його варто подивитися кожному, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Сюжет "Твін Пікс"

У маленькому містечку агент Дейл Купер (Кайл Маклахлен) з ФБР розслідують вбивство школярки Лори Палмер (Шеріл Лі). Життя дівчини здавалося ідеальним: успіх та популярність. Утім, виявляється, що вона вела подвійну гру, де було місце забороненим речовинам та небезпечним зв’язкам.

Прем’єра серіалу стала телевізійним феноменом, адже пілотний епізод забезпечив високі рейтинги — понад 34,6 млн глядачів тільки в США, що охоплює близько 33% всієї телевізійної аудиторії. Проєкт здобув "Золотий глобус" як найкращий драматичний серіал та численні номінації на "Еммі".

На жаль, другий сезон не виправдав очікувань, тож рейтинги стрімко покотилися вниз. За словами критиків та оглядачів, це сталося через неясність деяких сюжетних поворотів й надмірна ексцентричність.

Крім того, творці не хотіли розкривати імені реального вбивці, але канал змусив їх це зробити, що також вкрай негативно відбилося на рейтингах. Глядачі стверджували, що "Твін Пікс" став "пародією на самого себе".

Але все це не зменшує ваги серіалу в історичній ретроспективі. Вперше на телебаченні його сюжет був наскрізним, а не епізодичним. Перед нами постає дивна суміш напруги, тривоги, абсурду та містичних снів. "Твін Пікс" фактично зробив серіали такими, які ми знаємо зараз: зі складною режисурою та авторським стилем.

Загалом серіал включає 30 серій, поділених на два сезони 1990-1991 рр. (8 та 22), та 18 серій у 2017-му. Українська прем'єра відбулась на каналі "1+1" аж 3 жовтня 2000-го. На той час такі часові розриви були, ясна річ, виправданими.

Оцінка серіалу

"Твін Пікс" регулярно входить у списки найкращих серіалів в історії телебачення, зокрема рейтинг на IMDb: 8.7/10, а на Metacritic — 96/100 (перший сезон).

Цей смілий серіал-експеримент довів, що телебачення може бути мистецтвом. Хоча його рейтинги з часом почали падали, але вплив лише зростав. Сьогодні це не просто серіал, а певний культурний код, який досі намагаються розгадати.

