Виктория Бекхэм стала блондинкой на Пасху — и ее волосы длиннее, чем когда-либо (фото)
Виктория Бекхэм удивила новым образом во время пасхальных праздников, появившись с заметно более светлыми и длинными волосами. Звезда продемонстрировала обновленный стиль в Майами, где вместе с семьей праздновала открытие масштабного проекта своего мужа.
Сейчас Виктория Бекхэм находится в Майами по случаю открытия стадиона Nu Stadium, который принадлежит ее мужу, Дэвиду Бекхэму. Проект стоимостью 750 миллионов долларов официально завершили, и семья Бекхэмов собралась вместе, чтобы отпраздновать это событие, пишет Hello!
Для мероприятия 51-летний дизайнер выбрала эффектный белый костюм из собственной коллекции: широкие брюки, структурированный пиджак и глубокий топ под ним. Образ дополнили высокие каблуки, изящный ремень и минималистичные украшения.
Однако главной деталью стал ее новый оттенок волос. Виктория добавила светлые блонд-блики, которые мягко вплетены в кончики волос, создавая современный многомерный эффект. К тому же, ее прическа выглядит длиннее, чем раньше. Укладка осталась верна ее фирменному стилю — легкие, немного небрежные волны, добавляющие образу естественности.
Такой подход к окрашиванию считается относительно неприхотливым в уходе: теплые золотистые оттенки подчеркивают длину волос и создают почти летнее настроение.
Несмотря на безупречный вид, сама Виктория неоднократно признавалась, что не умеет самостоятельно укладывать волосы. Еще в 2019 году она шутила, что просто моет голову, сушит волосы, наклонившись вниз, и собирает их в пучок перед работой. К счастью, о ее прическе заботится близкий друг и стилист Кен Пейвс, который также является крестным отцом ее дочери Харпер.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Бекхэмы поздравили своего сына, который заблокировал их в соцсетях.
- Экс-любовница Дэвида Бекхэма "прошлась" по его жене.
Кроме того, Кейт Миддлтон вышла в свет в костюме от Виктории Бекхэм.