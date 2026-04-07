Виктория Бекхэм стала блондинкой на Пасху — и ее волосы длиннее, чем когда-либо (фото)

Виктория Бекхэм удивила новым образом во время пасхальных праздников, появившись с заметно более светлыми и длинными волосами. Звезда продемонстрировала обновленный стиль в Майами, где вместе с семьей праздновала открытие масштабного проекта своего мужа.

Сейчас Виктория Бекхэм находится в Майами по случаю открытия стадиона Nu Stadium, который принадлежит ее мужу, Дэвиду Бекхэму. Проект стоимостью 750 миллионов долларов официально завершили, и семья Бекхэмов собралась вместе, чтобы отпраздновать это событие, пишет Hello!

Для мероприятия 51-летний дизайнер выбрала эффектный белый костюм из собственной коллекции: широкие брюки, структурированный пиджак и глубокий топ под ним. Образ дополнили высокие каблуки, изящный ремень и минималистичные украшения.

Виктория и Дэвид Бекхэмы Фото: Instagram

Однако главной деталью стал ее новый оттенок волос. Виктория добавила светлые блонд-блики, которые мягко вплетены в кончики волос, создавая современный многомерный эффект. К тому же, ее прическа выглядит длиннее, чем раньше. Укладка осталась верна ее фирменному стилю — легкие, немного небрежные волны, добавляющие образу естественности.

Такой подход к окрашиванию считается относительно неприхотливым в уходе: теплые золотистые оттенки подчеркивают длину волос и создают почти летнее настроение.

Несмотря на безупречный вид, сама Виктория неоднократно признавалась, что не умеет самостоятельно укладывать волосы. Еще в 2019 году она шутила, что просто моет голову, сушит волосы, наклонившись вниз, и собирает их в пучок перед работой. К счастью, о ее прическе заботится близкий друг и стилист Кен Пейвс, который также является крестным отцом ее дочери Харпер.

