Вікторія Бекхем стала блондинкою на Великдень — і її волосся довше, ніж будь-коли (фото)

Вікторія Бекхем здивувала новим образом під час великодніх свят, з’явившись із помітно світлішим і довшим волоссям. Зірка продемонструвала оновлений стиль у Маямі, де разом із родиною святкувала відкриття масштабного проєкту свого чоловіка.

Наразі Вікторія Бекхем перебуває в Маямі з нагоди відкриття стадіону Nu Stadium, який належить її чоловікові, Девіду Бекхему. Проєкт вартістю 750 мільйонів доларів офіційно завершили, і родина Бекхемів зібралася разом, щоб відсвяткувати цю подію, пише Hello!.

Для заходу 51-річна дизайнерка обрала ефектний білий костюм із власної колекції: широкі штани, структурований піджак і глибокий топ під ним. Образ доповнили високі підбори, витончений ремінь і мінімалістичні прикраси.

Вікторія і Девід Бекхеми

Однак головною деталлю став її новий відтінок волосся. Вікторія додала світлі блонд-відблиски, які м’яко вплетені в кінчики волосся, створюючи сучасний багатовимірний ефект. До того ж, її зачіска виглядає довшою, ніж раніше. Укладка залишилася вірною її фірмовому стилю — легкі, трохи недбалі хвилі, що додають образу природності.

Такий підхід до фарбування вважається відносно невибагливим у догляді: теплі золотисті відтінки підкреслюють довжину волосся і створюють майже літній настрій.

Попри бездоганний вигляд, сама Вікторія неодноразово зізнавалася, що не вміє самостійно укладати волосся. Ще у 2019 році вона жартувала, що просто миє голову, сушить волосся, нахилившись вниз, і збирає його в пучок перед роботою. На щастя, про її зачіску дбає близький друг і стиліст Кен Пейвс, який також є хрещеним батьком її доньки Гарпер.

