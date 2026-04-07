Решетник знает, кто станет главным героем шоу "Холостяк-15": "Хочется порадовать" (фото)

Главного героя нового сезона "Холостяка" уже выбрали. Ведущий проекта Григорий Решетник подтвердил, что знает, кто это, и даже лично знаком с ним.

По словам шоумена, раскрывать все детали пока рано, ведь официального объявления еще не было. В интервью программе "Тур звездами" он намекнул, что встреча с будущим героем уже состоялась, однако когда именно — пообещал рассказать позже, после разрешения от команды проекта.

Решетник также дал понять, что подготовка к юбилейному, 15-му сезону, уже идет. Он признался, что радуется возвращению шоу и надеется, что новый сезон удастся реализовать несмотря на все трудности.

Григорий Решетник знаком с будущим "Холостяком" Фото: YouTube

Ведущий добавил, что команда стремится создать историю, которая снова захватит зрительниц и подарит украинским женщинам эмоции и веру в любовь.

Відео дня

"Я рад, что следующий сезон будет, хочется сказать. Надеюсь, все получится, вопреки всем тем характеристикам, которые, возможно, мы получили... Хочется порадовать украинских девушек, женщин", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал:

