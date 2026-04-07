Решетнік знає, хто стане головним героєм шоу "Холостяк-15": "Хочеться порадувати" (фото)

Головного героя нового сезону "Холостяка" вже обрали. Ведучий проєкту Григорій Решетнік підтвердив, що знає, хто це, і навіть особисто знайомий із ним.

За словами шоумена, розкривати всі деталі наразі зарано, адже офіційного оголошення ще не було. В інтерв’ю програмі "Тур зірками" він натякнув, що зустріч із майбутнім героєм уже відбулася, однак коли саме — пообіцяв розповісти пізніше, після дозволу від команди проєкту.

Решетнік також дав зрозуміти, що підготовка до ювілейного, 15-го сезону, вже триває. Він зізнався, що радіє поверненню шоу та сподівається, що новий сезон вдасться реалізувати попри всі труднощі.

Григорій Решетнік знайомий з майбутнім "Холостяком" Фото: YouTube

Ведучий додав, що команда прагне створити історію, яка знову захопить глядачок і подарує українським жінкам емоції та віру в кохання.

"Я радий, що наступний сезон буде, хочеться сказати. Сподіваюся, все вийде, всупереч усім тим характеристикам, які, можливо, ми отримали… Хочеться порадувати українських дівчат, жінок", – сказав він.

