Украинка рассказала, как ей живется в селе в Нидерландах и вызвала оживленную дискуссию (видео)

Украинка Зенфира Якимова поделилась своим опытом жизни в небольшом населенном пункте в Нидерландах, который местные считают городом, а она — деревней. Ее видео в Instagram вызвало оживленную дискуссию о том, что на самом деле можно считать селом в Европе.

В ролике блогер с ником @zenfira.yakimova рассказывает, что уже четыре года живет в населенном пункте с населением 10-20 тысяч человек. По ее словам, несмотря на официальный статус города, для нее это скорее село — спокойное, уютное и комфортное для жизни. Подробнее об этом — в материале Фокуса.

Зенфира признается, что еще десять лет назад не могла представить, что полюбит такой формат жизни, ведь в свое время переехала из Бердянска в Киев в поисках более динамичной среды.

Сейчас же, наоборот, говорит Зенфира, она не представляет возвращения в шумный мегаполис. Секрет — в удобстве нидерландских маленьких городков: рядом есть супермаркеты, медицинские услуги, школы, а также работает доставка товаров, в частности от Amazon и Zara. Если же хочется развлечений — достаточно часа дороги, чтобы добраться до больших городов.

Реакции людей

Однако в комментариях под видео развернулась дискуссия. Часть пользователей отмечает, что населенный пункт с 20 тысячами жителей в Нидерландах считается городом (stad), а не деревней. Некоторые делятся собственным опытом жизни в настоящих деревнях (dorp), где проживает от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Другие отмечают, что из-за компактности Нидерландов даже города там значительно меньше, чем привыкли украинцы.

"Я живу не то что в селе, а на хуторе, посреди поля. Рядом только супермаркет и все. Ни больницы, ни школы, ни магазинов, ни каких-то заведений. Даже автобусы не ходят по выходным. Если нет возможности водить авто или ездить на велосипеде, как у меня, то это очень печально";

"Вы не живете в деревне. 20 тысяч — это не большой, но город (stad). Раньше я жила в Киеве на Подолье. Сейчас живу в нидерландском селе (dorp) 4 года, где 800 человек, село рядом — 82 человека. Ближайшее большое село от меня — 4 тысячи. Нидерланды — маленькая страна, местами миниатюрная. Поэтому деревни маленькие, города небольшие. Крупнейшие города Нидерландов меньше в несколько раз, чем наши Киев, Харьков, Одесса. К примеру в Амстердаме живет меньше миллиона. Количество населения, как в нашем Днепре";

"Здесь село, как у нас город. Мы тоже в деревне и это лучшее, что может быть";

"Это городок, просто маленький. В Украине самый маленький город имеет население в 1000 человек".

