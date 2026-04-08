Українка розповіла, як їй живеться у селі в Нідерландах і викликала жваву дискусію (відео)

Українка Зенфіра Якімова поділилася своїм досвідом життя у невеликому населеному пункті в Нідерландах, який місцеві вважають містом, а вона — селом. Її відео в Instagram викликало жваву дискусію про те, що насправді можна вважати селом у Європі.

У ролику блогерка з ніком @zenfira.yakimova розповідає, що вже чотири роки живе в населеному пункті з населенням 10–20 тисяч людей. За її словами, попри офіційний статус міста, для неї це радше село — спокійне, затишне і комфортне для життя. Детальніше про це — у матеріалі Фокусу.

Зенфіра зізнається, що ще десять років тому не могла уявити, що полюбить такий формат життя, адже свого часу переїхала з Бердянська до Києва у пошуках більш динамічного середовища.

Зараз же, навпаки, каже Зенфіра, вона не уявляє повернення до шумного мегаполіса. Секрет — у зручності нідерландських маленьких містечок: поруч є супермаркети, медичні послуги, школи, а також працює доставка товарів, зокрема від Amazon та Zara. Якщо ж хочеться розваг — достатньо години дороги, щоб дістатися більших міст.

Реакції людей

Однак у коментарях під відео розгорнулася дискусія. Частина користувачів зауважує, що населений пункт із 20 тисячами жителів у Нідерландах вважається містом (stad), а не селом. Деякі діляться власним досвідом життя в справжніх селах (dorp), де проживає від кількох десятків до кількох сотень людей. Інші наголошують, що через компактність Нідерландів навіть міста там значно менші, ніж звикли українці.

"Я живу не те що в селі, а на хуторі, посеред поля. Поруч лише супермаркет і все. Ні лікарні, ні школи, ні магазинів, ні якихось закладів. Навіть автобуси не ходять по вихідних. Якщо нема можливості водити авто або їздити велосипедом, як у мене, то це дуже сумно";

"Ви не живете в селі. 20 тисяч — це не велике, але місто (stad). Раніше я жила в Києві на Поділлі. Зараз живу в нідерландському селі (dorp) 4 роки, де 800 людей, село поруч — 82 людини. Найближче велике село від мене — 4 тисячі. Нідерланди — маленька країна, місцями мініатюрна. Тому села маленькі, міста невеликі. Найбільші міста Нідерландів менші в кілька разів, ніж наші Київ, Харків, Одеса. До прикладу в Амстердамі живе менше мільйона. Кількість населення, як в нашому Дніпрі";

"Тут село, як у нас місто. Ми теж в селі і це краще, що може бути";

"Це містечко, просто маленьке. В Україні найменше місто має населення в 1000 осіб".

