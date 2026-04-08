Українка розповіла, як їй живеться у селі в Нідерландах і викликала жваву дискусію (відео)
Українка Зенфіра Якімова поділилася своїм досвідом життя у невеликому населеному пункті в Нідерландах, який місцеві вважають містом, а вона — селом. Її відео в Instagram викликало жваву дискусію про те, що насправді можна вважати селом у Європі.
У ролику блогерка з ніком @zenfira.yakimova розповідає, що вже чотири роки живе в населеному пункті з населенням 10–20 тисяч людей. За її словами, попри офіційний статус міста, для неї це радше село — спокійне, затишне і комфортне для життя. Детальніше про це — у матеріалі Фокусу.
Українка каже, що живе у "селі" в Нідерландах
Зенфіра зізнається, що ще десять років тому не могла уявити, що полюбить такий формат життя, адже свого часу переїхала з Бердянська до Києва у пошуках більш динамічного середовища.
Зараз же, навпаки, каже Зенфіра, вона не уявляє повернення до шумного мегаполіса. Секрет — у зручності нідерландських маленьких містечок: поруч є супермаркети, медичні послуги, школи, а також працює доставка товарів, зокрема від Amazon та Zara. Якщо ж хочеться розваг — достатньо години дороги, щоб дістатися більших міст.
Реакції людей
Однак у коментарях під відео розгорнулася дискусія. Частина користувачів зауважує, що населений пункт із 20 тисячами жителів у Нідерландах вважається містом (stad), а не селом. Деякі діляться власним досвідом життя в справжніх селах (dorp), де проживає від кількох десятків до кількох сотень людей. Інші наголошують, що через компактність Нідерландів навіть міста там значно менші, ніж звикли українці.
- "Я живу не те що в селі, а на хуторі, посеред поля. Поруч лише супермаркет і все. Ні лікарні, ні школи, ні магазинів, ні якихось закладів. Навіть автобуси не ходять по вихідних. Якщо нема можливості водити авто або їздити велосипедом, як у мене, то це дуже сумно";
- "Ви не живете в селі. 20 тисяч — це не велике, але місто (stad). Раніше я жила в Києві на Поділлі. Зараз живу в нідерландському селі (dorp) 4 роки, де 800 людей, село поруч — 82 людини. Найближче велике село від мене — 4 тисячі. Нідерланди — маленька країна, місцями мініатюрна. Тому села маленькі, міста невеликі. Найбільші міста Нідерландів менші в кілька разів, ніж наші Київ, Харків, Одеса. До прикладу в Амстердамі живе менше мільйона. Кількість населення, як в нашому Дніпрі";
- "Тут село, як у нас місто. Ми теж в селі і це краще, що може бути";
- "Це містечко, просто маленьке. В Україні найменше місто має населення в 1000 осіб".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка на імʼя Поліна розповіла, чому не хоче жити в Нідерландах. Як для туризму їй країна подобається, але точно не для постійної основи.
- Чоловік, який живе у нідерландському містечку Венло, розповів про будинки, які місцева влада звела для українських біженців. Це спеціальне поселення, де розміщують людей сім’ями.
Крім того, Нідерланди перейшли на чотириденний робочий тиждень.