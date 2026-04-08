Женщина вернулась в Украину с 10-месячным ребенком и мужем-чехом (фото)

Украинка впервые приехала домой с мужем-чехом и их маленькой дочкой. Ранее они только вдвоем приезжали в Украину.

Этапами путешествия на родину блогерша делится в соцсетях, в частности в Threads (tettydidukh).

Сначала пара добиралась из Карловых Вар в Прагу, а затем оказалась в украинском Львове. В целом они побывали в трех поездах.

"Везу своего мужа чеха в Украину. Наконец я за долгое время в украинском поезде. Уставшие, но счастливые, потому что скоро будем в Украине", — написала автор постов.

Она призналась, что с 10-месячным ребенком добираться явно труднее, чем самим в прошлый раз.

Украинка привезла мужа-чеха домой Фото: Threads

"Мой муж чех второй раз со мной во Львове. На этот раз мы уже с нашей маленькой дочкой", — рассказала украинка.

Украинка привезла мужа-чеха во Львов Фото: Threads

Попробовал борщ

Впоследствии супругов приветствовали дома родные женщины, а папа накормил иностранца украинским борщом.

Відео дня

"Что может быть лучше, чем когда папа приготовил твоему мужу иностранцу борщ? Мне кажется, что здесь идеально все", — написала блогерша, показав фото счастливого мужа.

Чех попробовал украинский борщ Фото: Threads

Более того, ранее женщина рассказывала в своем блоге, что муж, с которым она около двух лет, уже выучил украинский язык.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Екатерина недавно переехала в Германию, но отношение к беженцам там с 2022 года сильно изменилось.

Украинка по имени Неля сравнила цены на некоторые продукты и такси в Египте и на ее родине.

Кроме того, украинка пожила в Грузии полгода, но не смогла оставаться там.