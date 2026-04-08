Жінка повернулася в Україну з 10-місячною дитиною і чоловіком-чехом (фото)

Українка вперше приїхала додому з чоловіком-чехом та їхньою маленькою донькою. Раніше вони лише вдвох приїздили в Україну.

Етапами подорожі на батьківщину блогерка ділиться в соцмережах, зокрема в Threads (tettydidukh).

Українка привезла чоловіка-чеха додому

Спершу пара добиралася з Карлових Вар до Праги, а згодом опинилася в українському Львові. Загалом вони побували в трьох потягах.

"Везу свого чоловіка чеха в Україну. Нарешті я за довгий час в українському потягу. Втомлені, але щасливі, бо скоро будемо в Україні", — написала авторка дописів.

Вона зізналася, що з 10-місячною дитиною добиратись явно важче, ніж самим минулого разу.

Фото: Threads

"Мій чоловік чех вдруге зі мною у Львові. Цього разу ми вже з нашою маленькою донечкою", — розповіла українка.

Фото: Threads

Спробував борщ

Згодом подружжя вітали вдома рідні жінки, а тато нагодував іноземця українським борщем.

"Що може бути краще, ніж коли тато приготував твоєму чоловіку іноземцю борщ? Мені здається, що тут ідеально все", — написала блогерка, показавши фото щасливого чоловіка.

Фото: Threads

Ба більше, раніше жінка розповідала у своєму блозі, що чоловік, з яким вона близько двох років, уже вивчив українську мову.

