Очаровательная такса стала кормильцем для всей семьи и приносит $6 тысяч в месяц (видео)

Миниатюрная длинношерстная такса по имени Уилсон стала настоящим "кормильцем" семьи в Британии — всего за месяц пес заработал более $6 тысяч. Его хозяева используют эти средства, чтобы накопить на свадьбу мечты стоимостью более $66 тысяч.

31-летняя Шеннон Эдмондсон из Стейлибриджа (Манчестер) превратила своего любимца в звезду соцсетей. Благодаря пользовательскому контенту, рекламным сделкам и подаркам от брендов Уилсон приносит тысячи долларов ежемесячно, пишет New York Post.

Только за последние четыре недели Шеннон заработала $6 146,63 (до налогообложения), что уже конкурирует с ее предыдущей полной занятостью в медиаиндустрии. А с момента создания Instagram-аккаунта для пса в октябре 2023 года пара получила подарков на сумму около $13 245 — от проектора до домашних вещей и даже автокресла для любимца.

Монетизировать страницу удалось только в феврале 2026 года, но результаты не заставили ждать. Пара уже отложила более $5 297 на будущую свадьбу, которую планирует провести в августе 2028 года в Пик-Дистрикте. Уилсону отведена особая роль — он будет "хранителем обручальных колец".

"Уилсон фактически стал кормильцем нашего дома — мы просто живем в его мире", — шутит Шеннон.

Она даже перешла на частичную занятость, чтобы больше времени уделять созданию контента.

Фото: коллаж Фокус

Сейчас жизнь пары подстроена под график их любимца. Съемки обычно проходят с утра — с 7:00 до полудня, когда пес в лучшем настроении. За день они могут снять до четырех видео, после чего Уилсон отдыхает.

Несмотря на стремительный рост популярности, комфорт животного остаётся главным приоритетом. По словам Шеннон, они относятся к нему "как к ребенку" и учитывают его предпочтения — например, пес обожает пляж, где получает новые игрушки.

Характер Уилсона также сыграл свою роль в его успехе: "Он очень дерзкий и точно знает, что знаменит — его взгляды просто бесценны", — говорит хозяйка.

Вечером пес становится особенно активным, особенно если "на кону ветчина".

Популярность открыла перед семьей новые возможности — их приглашают в Лондон для сотрудничества с брендами и даже оплачивают проживание в отелях.

Дом пары уже заполнен подарками от коллабораций.

"Я смотрю вокруг и думаю: за это я не платила... и за это тоже. Партнер шутит, что надо избавиться от вещей, а я говорю — нам просто нужен дом побольше", — смеется Шеннон.

Впрочем, несмотря на все бонусы, большинство заработка идет в свадебный фонд.

"Мы хотим сделать целый свадебный уикенд в Пик-Дистрикте, и Уилсон с нами сделает его идеальным", — добавляет она.

В реальной жизни пес ведет себя так же, как и в соцсетях: если прохожие не обращают на него внимание, он "обижается". И, как признает хозяйка, обычно внимание он таки получает.

То, что начиналось как простое хобби, превратилось в настоящий семейный проект и источник дохода. "Мы много работаем каждые выходные, но это не ощущается как работа. Мы строим свое будущее вместе с Уилсоном — даже если он этого не осознает", — говорит Шеннон.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девочка пыталась приучить своего маленького щенка преодолеть страх высоты. Показав своим примером, собака успешно повторила за хозяйкой, чем вызвала восхищение сети.

В Бразилии во время турнира по джиу-джитсу произошел курьезный эпизод, когда собака выскочила на татами и хотела "освободить" хозяина. Поведение пушистого вызвало шквал смешных комментариев от пользователей.

Кроме того, неожиданная встреча охотничьей собаки с домашним котом превратилась в настоящий комедийный ролик. Огромный пес не ожидал увидеть небольшого рыжего кота.