Чарівна такса стала годувальником для всієї сім'ї і приносить $6 тисяч на місяць (відео)

Мініатюрна довгошерста такса на ім’я Вілсон стала справжнім "годувальником" родини у Британії — лише за місяць пес заробив понад $6 тисяч. Його господарі використовують ці кошти, щоб накопичити на весілля мрії вартістю понад $66 тисяч.

31-річна Шеннон Едмондсон зі Стейлібриджа (Манчестер) перетворила свого улюбленця на зірку соцмереж. Завдяки користувацькому контенту, рекламним угодам і подарункам від брендів Вілсон приносить тисячі доларів щомісяця, пише New York Post.

Лише за останні чотири тижні Шеннон заробила $6 146,63 (до оподаткування), що вже конкурує з її попередньою повною зайнятістю в медіаіндустрії. А від моменту створення Instagram-акаунта для пса у жовтні 2023 року пара отримала подарунків на суму близько $13 245 — від проєктора до домашніх речей і навіть автокрісла для улюбленця.

Монетизувати сторінку вдалося лише у лютому 2026 року, але результати не змусили чекати. Пара вже відклала понад $5 297 на майбутнє весілля, яке планує провести у серпні 2028 року в Пік-Дистрикті. Вілсону відведена особлива роль — він буде "хранителем обручок".

Відео дня

"Вілсон фактично став годувальником нашого дому — ми просто живемо в його світі", — жартує Шеннон.

Вона навіть перейшла на часткову зайнятість, щоб більше часу приділяти створенню контенту.

Фото: колаж Фокус

Зараз життя пари підлаштоване під графік їхнього улюбленця. Зйомки зазвичай проходять зранку — з 7:00 до полудня, коли пес у найкращому настрої. За день вони можуть зняти до чотирьох відео, після чого Вілсон відпочиває.

Попри стрімке зростання популярності, комфорт тварини залишається головним пріоритетом. За словами Шеннон, вони ставляться до нього "як до дитини" і враховують його вподобання — наприклад, пес обожнює пляж, де отримує нові іграшки.

Характер Вілсона також зіграв свою роль у його успіху: "Він дуже зухвалий і точно знає, що знаменитий — його погляди просто безцінні", — каже господарка.

Ввечері пес стає особливо активним, особливо якщо "на кону шинка".

Популярність відкрила перед родиною нові можливості — їх запрошують до Лондона для співпраці з брендами та навіть оплачують проживання в готелях.

Дім пари вже заповнений подарунками від колаборацій.

"Я дивлюся навколо і думаю: за це я не платила… і за це теж. Партнер жартує, що треба позбутися речей, а я кажу — нам просто потрібен більший будинок", — сміється Шеннон.

Втім, попри всі бонуси, більшість заробітку йде у весільний фонд.

"Ми хочемо зробити цілий весільний вікенд у Пік-Дистрикті, і Вілсон із нами зробить його ідеальним", — додає вона.

У реальному житті пес поводиться так само, як і в соцмережах: якщо перехожі не звертають на нього увагу, він "ображається". І, як визнає господарка, зазвичай увагу він таки отримує.

Те, що починалося як просте хобі, перетворилося на справжній сімейний проєкт і джерело доходу. "Ми багато працюємо щовихідних, але це не відчувається як робота. Ми будуємо своє майбутнє разом із Вілсоном — навіть якщо він цього не усвідомлює", — каже Шеннон.

