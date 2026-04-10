Поздравления с Пасхой 2026 своими словами: красивые открытки и картинки (фото)

Пасха — один из самых больших религиозных праздников, который обожают почти все украинцы. Это хороший повод собраться в узком семейном кругу. К сожалению, сейчас не у всех есть такая возможность. Поэтому предлагаем на выбор лучшие поздравления с праздником.

"Христос воскрес! Воистину воскрес!" — именно так принято здороваться на Пасху. Если вы не можете поздравить родных, близких, друзей и коллег лично или по телефону, вашему вниманию — письменные поздравления и SMS с Пасхой своими словами, а также выбор самых красивых открыток, картинок и фото с пасочками и пасхальными яйцами.

Поздравления с Пасхой 2026

Христос Воскрес! Пусть этот светлый праздник наполнит дом радостью, миром, добром и теплом! Желаю крепкого здоровья, гармонии, благополучия! Пусть в сердце царит покой, а в душе — светлая надежда. А каждый день приносит только хорошие новости и приятные мгновения.

Поздравления с Пасхой 2026 Фото: Instagram

Христос Воскрес! Желаю любви, уюта, счастливых моментов рядом с родными и близкими. Пусть этот день подарит веру в лучшее, новые силы и, конечно же, наступление мира!

Відео дня

Поздравления с Пасхой 2026 в картинках Фото: Instagram

Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес! Пусть в вашем доме всегда царит достаток, тепло, радость, любовь и уют! Крепкого здоровья, счастья, вдохновения! Пусть добро возвращается к вам сторицей и наполняет жизнь светом!

***

Христос Воскрес! Желаю, чтобы свет этого праздника согревал вас целый год. Пусть осуществляются самые искренние мечты и приходит настоящее счастье, а в сердце живет вера! Желаю мира, счастья и гармонии в каждом дне.

***

С Пасхой! Христос Воскрес! Пусть этот день принесет в ваш дом покой и благословение. Пусть судьба дарит только хорошее и ведет к счастливому будущему!

Картинки с Пасхой!

Поздравляю с праздником! Пусть Пасха подарит надежду и веру в будущее. Желаю тепла, радости и душевного спокойствия в каждом мгновении. Пусть ваше сердце будет наполнено любовью и благодарностью. Желаю счастливых праздников, искренних улыбок и семейного уюта.

***

С Пасхой! Пусть в вашем доме царят мир и согласие. Желаю светлых мыслей, добрых дел и исполнения желаний. А еще силы, веры и счастливой судьбы на каждом шагу!

Христос Воскрес! Пусть каждое утро начинается с надежды, а каждый вечер — с благодарности. Желаю радости, благополучия и душевного тепла. Пусть в вашей жизни всегда будет место для чуда. Мира, любви и искренних улыбок каждый день!

Напомним, ранее Фокус писал:

