Привітання з Великоднем 2026 своїми словами: красиві листівки та картинки (фото)

Великдень — одне з найбільших релігійних свят, яке обожнюють майже всі українці. Це гарний привід зібратися у вузькому сімейному колі. На жаль, зараз не у всіх є така можливість. Тож пропонуємо на вибір найкращі привітання зі святом.

"Христос воскрес! Воістину воскрес!" — саме так прийнято вітатися на Великдень. Якщо ви не можете привітати рідних, близьких, друзів та колег особисто або телефоном, до вашої уваги — письмові вітання та SMS із Великоднем своїми словами, а також вибір найкрасивіші листівки, картинки та фото з пасочками та крашанками.

Привітання з Великоднем 2026

Христос Воскрес! Нехай це світле свято наповнить дім радістю, миром, добром і теплом! Бажаю міцного здоров’я, гармонії, добробуту! Нехай у серці панує спокій, а в душі — світла надія. А кожен день приносить тільки добрі новини та приємні миті.

Привітання з Великоднем 2026

Христос Воскрес! Бажаю любові, затишку, щасливих моментів поруч з рідними та близькими. Нехай цей день подарує віру в краще, нові сили та, звісно ж, настання миру!

Привітання з Великоднем 2026 у картинках

Вітаю з Великоднем! Христос Воскрес! Хай у вашому домі завжди панує достаток, тепло, радість, любов і затишок! Міцного здоров’я, щастя, наснаги! Хай добро повертається до вас сторицею і наповнює життя світлом!

***

Христос Воскрес! Бажаю, щоб світло цього свята зігрівало вас цілий рік. Нехай здійснюються найщиріші мрії та приходить справжнє щастя, а в серці живе віра! Бажаю миру, щастя і гармонії в кожному дні.

***

З Великоднем! Христос Воскрес! Хай цей день принесе у ваш дім спокій і благословення. Хай доля дарує тільки хороше і веде до щасливого майбутнього!

Картинки з Пасхою!

Вітаю зі святом! Нехай Великдень подарує надію і віру в майбутнє. Бажаю тепла, радості та душевного спокою у кожній миті. Хай ваше серце буде наповнене любов’ю і вдячністю. Бажаю щасливих свят, щирих посмішок і родинного затишку.

***

З Великоднем! Нехай у вашому домі панують мир і злагода. Бажаю світлих думок, добрих справ і здійснення бажань. А ще сили, віри та щасливої долі на кожному кроці!

Привітання з Великоднем 2026

Христос Воскрес! Нехай кожен ранок починається з надії, а кожен вечір — з вдячності. Бажаю радості, благополуччя і душевного тепла. Хай у вашому житті завжди буде місце для дива. Миру, любові й щирих усмішок щодня!

