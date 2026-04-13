Ада Роговцева показала, как на кухне расписывает писанки на Пасху (фото)

Легендарная актриса Ада Роговцева поделилась трогательными кадрами семейных приготовлений к празднику. Накануне Пасхи вся ее семья собралась вместе ради давней традиции росписи пасхальных яиц.

Народная артистка Украины Ада Роговцева опубликовала в Instagram серию фото, на которых три поколения ее семьи готовятся к Пасхе. Для семьи актрисы это не просто подготовка к празднику, а редкая возможность увидеться и пообщаться в тесном кругу.

Ада Роговцева со своим правнуком

Несмотря на службу на фронте, внук актрисы Алексей Степанков и зять Алексей Скляренко смогли присоединиться к родным в этот значимый день.

Семья Ады Роговцевой

На фото видно, как все увлеченно работают над писанками: от самой Ады Николаевны и ее дочери Екатерины Степанковой до маленького правнука Константина. Семья вместе подбирала цвета и создавала орнаменты.

Внуки Ады Роговцевой Фото: Instagram

"Традиции неизменны. Каждый год все вместе — дети и взрослые красим, разрисовываем яйца-крашенки. И это прежде всего возможность увидеться и пообщаться — побыть вместе накануне Пасхи", — подписала актриса.

