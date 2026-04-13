Ада Роговцева показала, як на кухні розписує писанки на Великдень (фото)
Легендарна актриса Ада Роговцева поділилася зворушливими кадрами сімейних приготувань до свята. Напередодні Великодня вся її родина зібралася разом заради давньої традиції розпису крашанок.
Народна артистка України Ада Роговцева опублікувала в Instagram серію фото, на яких три покоління її родини готуються до Великодня. Для сім'ї акторки це не просто підготовка до свята, а рідкісна можливість побачитися та поспілкуватися в тісному колі.
Попри службу на фронті, онук актриси Олексій Степанков та зять Олексій Скляренко змогли доєднатися до рідних у цей значущий день.
На фото видно, як всі захоплено працюють над писанками: від самої Ади Миколаївни та її доньки Катерини Степанкової до маленького правнука Костянтина. Родина разом добирала кольори та створювала орнаменти.
"Традиції незмінні. Кожного року всі разом — діти і дорослі фарбуємо, розмальовуємо яйця-крашанки. І це перш за все можливість побачитись і поспілкуватися — побути разом напередодні Великодня", — підписала акторка.
