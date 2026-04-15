Дворец и могила Роксоланы: что известно об украинке, которая покорила сердце султана (фото)

Хасеки Хюррем-султан, более известная как Роксолана — законная жена Сулеймана I Великолепного, султана Османской империи, родом из Украины.

Первая хасеки-султан, основательница эпохи женского султаната, одна из самых влиятельных женщин в истории Османской империи умерла 15 апреля 1558 года в Стамбуле. Фокус рассказывает, как сейчас выглядит могила уроженки Рогатина и где она жила.

Как Настя Лисовская стала Роксоланой

Между 1517 и 1520 годами легендарная украинка попала в гарем. Вероятно, Настю привезли на невольничий рынок в Кафе, откуда девочка попала на Аврет Пазары (Женский Рынок) в Стамбуле, на котором и была куплена.

Родилась будущая жена султана примерно в 1506 году. В Европе Хюррем была известна как Роксолана. Этим именем впервые ее назвал посол Священной Римской империи в Османской империи Ожье Гислен де Бусбек, опираясь на вероятное происхождение Гюррем с территории, называемой в Речи Посполитой в конце XVI века "Роксолания" (от племени роксоланов).

Венецианский посол — Джованни-Баттиста Тревизано — называл Лисовскую "султанкой из Руси".

Роксолана Фото: Википедия

Жена султана из Ивано-Франковской области

Самуэль Твардовский в поэме "Великое Посольство" (написана между 1621 и 1623, издана в 1633) писал, что ему говорили турки, что жена султана была дочерью православного священника из Рогатина — города в Ивано-Франковской области. Впоследствии в художественных произведениях появилась его фамилия — Лисовский.

В гареме же Бабус-сааде ("Врата блаженства") ей дали имя Хюррем (по-персидски — радость).

Украинка за свой счет строила мечети, школы, больницы для женщин, караван-сараи и кухни в Стамбуле, Эдирне, Иерусалиме, Мекке и Медине, занималась положением женщин в гаремах. Настя впоследствии способствовала восхождению на престол своего третьего сына Селима II.

Брак и громкая свадьба Сулеймана и украинки состоялись в 1530 году. Султан назначил ей приданое в 5 тысяч золотых. Более того, Сулейман ввел специально для любимой жены титул хасеки (султана, лично отмеченная султаном), второй по значимости в гареме после валиде — чтобы лишить первенства титул башкадин (главная госпожа), который принадлежал матери старшего сына султана — Махидевран. Между женщинами было много споров за сердце султана и место в гареме.

Сулейман и Роксолана Фото: Википедия

В частности, Роксолана предложила султану построить мечеть в Стамбуле, названную его именем — Сулеймание-Джами. Возле нее супруги и похоронены.

Мечеть Сулеймание Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Где похоронена Роксолана

Хюррем Султан умерла 15 апреля 1558 года. Украинка похоронена в мавзолее, построенном во дворе мечети Сулеймание. Султан проводил активную деятельность в честь Насти, по всей империи построил большое количество объектов, посвященных жене.

Сам Сулейман умер в ночь с 5 на 6 сентября 1566 года во время военного похода на Венгрию. Его тело перевезли в Стамбул и похоронили тоже на территории Сулеймание, но не совсем рядом с Роксоланой.

Могила султана Сулеймана Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Могила Роксоланы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Лисовская родила султану 6 детей — 5 сыновей (четверо из которых погибли, борясь за трон) и дочь Михримах.

А дворец Топкапы стал основной резиденцией султанов. Именно здесь Роксолана жила большую часть жизни после того, как стала женой Сулеймана. Сейчас место открыто для всех желающих, там проводят экскурсии.

Дворец Топкапы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Дворец Топкапы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Дворец Топкапы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

