Палац і могила Роксолани: що відомо про українку, яка підкорила серце султана (фото)

Хасекі Гюррем-султан, більш відома як Роксолана — законна дружина Сулеймана І Пишного, султана Османської імперії, родом з України.

Перша хасекі-султан, засновниця епохи жіночого султанату, одна з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії померла 15 квітня 1558 року в Стамбулі. Фокус розповідає, як наразі виглядає могила уродженки Рогатина та де вона жила.

Як Настя Лісовська стала Роксоланою

Між 1517 та 1520 роками легендарна українка потрапила до гарему. Імовірно, Настю привезли до невільничого ринку в Кафі, звідки дівчинка потрапила на Аврет Пазари (Жіночий Ринок) у Стамбулі, на якому й була куплена.

Народилася майбутня дружина султана приблизно в 1506 році. У Європі Гюррем була відома як Роксолана. Цим ім'ям уперше її назвав посол Священної Римської імперії в Османській імперії Ож'є Ґіслен де Бусбек, спираючись на ймовірне походження Гюррем з території, званої в Речі Посполитій в кінці XVI століття "Роксоланія" (від племені роксоланів).

Венеційський посол — Джованні-Баттіста Тревізано — називав Лісовську "султанкою з Русі".

Роксолана Фото: Вікіпедія

Дружина султана з Івано-Франківської області

Самуель Твардовський у поемі "Велике Посольство" (написана між 1621 і 1623, видана в 1633) писав, що йому казали турки, що дружина султана була дочкою православного священника з Рогатина — міста в Івано-Франківській області. Згодом у художніх творах з'явилося його прізвище — Лісовський.

У гаремі ж Бабус-сааде ("Брами блаженства") їй дали ім'я Гюррем (по-перськи — радість).

Українка власним коштом будувала мечеті, школи, лікарні для жінок, караван-сараї та кухні в Стамбулі, Едірне, Єрусалимі, Мецці й Медині, опікувалася становищем жінок у гаремах. Настя згодом сприяла сходженню на престол свого третього сина Селіма II.

Шлюб та гучне весілля Сулеймана і українки відбулися в 1530 році. Султан призначив їй посаг у 5 тисяч золотих. Ба більше, Сулейман запровадив спеціально для коханої дружини титул хасекі (султана, особисто відзначена султаном), другий за значущістю в гаремі після валіде — щоб позбавити першості титул башкадин (головна пані), який належав матері старшого сина султана — Махідевран. Між жінками було багато суперечок за серце султана та місце в гаремі.

Сулейман та Роксолана Фото: Вікіпедія

Зокрема, Роксолана запропонувала султанові збудувати мечеть у Стамбулі, названу його ім'ям — Сулейманіє-Джамі. Біля неї подружжя і поховане.

Мечеть Сулейманіє Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Де похована Роксолана

Гюррем Султан померла 15 квітня 1558 року. Українка похована в мавзолеї, збудованому на подвір'ї мечеті Сулейманіє. Султан проводив активну діяльність на честь Насті, по всій імперії збудував велику кількість об'єктів, присвячених дружині.

Сам Сулейман помер в ніч з 5 на 6 вересня 1566 під час військового походу на Угорщину. Його тіло перевезли до Стамбула і поховали теж на території Сулейманіє, але не зовсім поруч з Роксоланою.

Могила султана Сулеймана Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Могила Роксолани Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Лісовська народила султану 6 дітей — 5 синів (четверо з яких загинули, борючись за трон) і доньку Міхрімах.

А палац Топкапи став основною резиденцією султанів. Саме тут Роксолана жила більшу частину життя після того, як стала дружиною Сулеймана. Наразі місце відкрите для всіх охочих, там проводять екскурсії.

Палац Топкапи Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

