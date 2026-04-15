Потерянная "жемчужина" Украины: в обвалившемся на днях форте XIX века слышат голоса (фото)

Таракановский форт в Ривненской области — это оборонительное сооружение и архитектурный памятник XIX века, находящийся на балансе Министерства обороны. Сейчас его необходимо срочно консервировать.

В сети обсуждают постепенное разрушение одной из архитектурных "жемчужин" Украины — Таракановского форта. На фото, которое публикуют туристы в Threads, видны критические разрушения части здания. Как оно выглядит сейчас, — читайте в публикации Фокуса.

Обвалился Таракановский форт

Таракановский форт (форт-застава Дубно) — полноценный подземный город с лабиринтом тоннелей в толще земли, окружающих основную "улицу" — внутреннее кольцо, где и произошел обвал.

Он был возведен в конце XIX века в рамках укрепления границы с Австро-Венгрией, и для строительства был использован кирпич и новейший на то время бетон.

"Сегодня в ленте пишут об обвале стены на территории форта "Застава-Дубно" в народе (его называют — Ред.) Таракановский форт. К сожалению, вот эта "основная стена" изюминка этого форта обвалилась", — пишет Ольга Шевчук.

Люди слышат голоса

По словам туристки, это очень атмосферное место, с нотками мистичности.

"Мне иногда во время экскурсии было жутко, не из-за хрупких стен, а из-за рассказов гида о духах солдат и голосах. В целом эта местность опасна из-за чрезмерной влажности, кирпич отпадает... Ну и, по словам гида, который проводил экскурсию, разрушения будут существенные, лишь вопрос времени, что все в запущенном состоянии. Это место меня очень поразило. Хотя ожиданий грандиозных не было", — комментирует девушка.

Туристы в комментариях делятся архивными кадрами. Многие призывают принять меры, чтобы сохранить исторический памятник от разрушения в будущем.

