Втрачена "перлина" України: у форті ХІХ століття, що днями обвалився, чують голоси (фото)

Тараканівський форт у Рівненській області — це оборонна споруда та архітектурна пам'ятка ХІХ століття, що перебуває на балансі Міністерства оборони. Наразі її необхідно терміново консервувати.

У мережі обговорюють поступову руйнацію однієї з архітектурних "перлин" України — Тараканівського форту. На фото, яке публікують туристи в Threads, видно критичні руйнування частини будівлі. Як вона виглядає зараз, — читайте у публікації Фокусу.

Обвалився Тараканівський форт

Тараканівський форт (форт-застава Дубно) — повноцінне підземне місто із лабіринтом тунелів у товщі землі, що оточують основну "вулицю" — внутрішнє кільце, де і стався обвал.

Тараканівський форт днями обвалився Фото: Threads

Його було зведено наприкінці XIX століття у рамках укріплення кордону з Австро-Угорщиною, і для будівництва було використано цеглу та новітній на той час бетон.

"Сьогодні в стрічці пишуть про обвал стіни на території форту "Застава-Дубно" в народі (його називають — Ред.) Тараканівський форт. На жаль, ось ця "основна стіна" родзинка цього форту обвалилась", — пише Ольга Шевчук.

Люди чують голоси

За словами туристки, це дуже атмосферне місце, з нотками містичності.

"Мені інколи під час екскурсії було моторошно, не через крихкі стіни, а через оповідки гіда про духи солдатів і голоси. Загалом ця місцина небезпечна через надмірну вологість… Ну і, за словами гіда, який проводив екскурсію, руйнування будуть суттєві, лише питання часу, що все в занедбаному стані. Це місце мене дуже вразило. Хоч очікувань грандіозних не було", — коментує дівчина.

Це дуже атмосферне місце, з нотками містичності, кажуть туристи Фото: Threads

Туристи у коментарях діляться архівними кадрами. Багато хто закликає вжити заходів, аби зберегти історичну пам’ятку від руйнування майбутньому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мандрівник Вадим Грінько, який часто подорожує Україною, показав унікальне містечко, де варто побувати туристам. Там дуже затишно, автентично, смачно і недорого. Однак багато хто, не знаючи цього, просто проїжджає повз.

Дівчина, яку звуть Аліна, живе в Шотландії й розповідає про цікаві та незвичні особливості цієї країни: традиції, культура та архітектуру. Нещодавно вона показала загадкову локацію, звідки виїхали майже всі мешканці.

Емігрант Сергій Тертишній вражений від реальності, в якій живуть мільйони американців на півдні країни. Багато хто вважає, що люди там забезпечені, але це далеко не завжди відповідає дійсності.