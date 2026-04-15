Короля Чарльза "поймали" в сельском магазине алкоголя (фото)

Король Великобритании Чарльз шокировал местных жителей, неожиданно посетив магазин виски и газетные киоски.

77-летний монарх несколько раз появлялся на публике в течение последних нескольких недель, а во вторник, 14 апреля, оказался в Шотландии с неожиданным визитом. Об этом пишет Hello Magazine.

Король Чарльз в сельском магазине

77-летний Чарльз провел время в Абойне вблизи Абердина, что находится всего в 30 минутах езды от замка Балморал.

Он посетил газетный киоск George Stratchan Limited, который имеет королевский ордер, и монарх рассказал местным жителям, что он посещал его во время своего детства, проведенного в Балморале.

Відео дня

Чарльз ІІІ был в этом районе, чтобы отпраздновать 100-летие бизнеса, а накануне его визита, о котором не было объявлено заранее, на улицах присутствовало большое количество полицейских.

Король Чарльз III

Реакция местных

Один житель рассказал местной газете Press and Journal, что они были "шокированы", увидев короля, а другой сказал, что он выглядел "радостным" быть в этом районе.

Они сказали: "Все произошло так быстро. Мы выгуливали собаку, когда услышали все эти сирены. Следующее, что мы вдруг узнали, это то, что четыре полицейские машины стояли на улице Баллатер-роуд. Я был шокирован".

Это появление короля на публике впервые состоялось после его посещения службы в Пасхальное воскресенье в Виндзоре 5 апреля.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Филипп умер 9 апреля пять лет назад в возрасте 99 лет, и король Чарльз вспоминает трогательный последний разговор, который он имел со своим отцом прямо перед смертью.

Принц Гарри просил отца не жениться на королеве Камилле.

Кроме того, Кейт Миддлтон, принц Уильям и король Чарльз подверглись травле протестующими.