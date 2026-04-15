Короля Чарльза "спіймали" в сільському магазині алкоголю (фото)
Король Великої Британії Чарльз шокував місцевих жителів, несподівано завітавши до магазину віскі та газетних кіосків.
77-річний монарх кілька разів з'являвся на публіці протягом останніх кількох тижнів, а у вівторок, 14 квітня, опинився в Шотландії з несподіваним візитом. Про це пише Hello Magazine.
Король Чарльз у сільському магазині
Суверен приголомшив місцевих жителів, несподівано відвідавши магазин віскі та газетні кіоски в крихітному шотландському селі цього тижня.
77-річний Чарльз провів час в Абойні поблизу Абердина, що знаходиться лише за 30 хвилин їзди від замку Балморал.
Він відвідав газетний кіоск George Stratchan Limited, який має королівський ордер, і монарх розповів місцевим жителям, що він відвідував його під час свого дитинства, проведеного в Балморалі.
Чарльз ІІІ був у цьому районі, щоб відсвяткувати 100-річчя бізнесу, а напередодні його візиту, про який не було оголошено заздалегідь, на вулицях була присутня велика кількість поліцейських.
Реакція місцевих
Один мешканець розповів місцевій газеті Press and Journal, що вони були "шоковані", побачивши короля, а інший сказав, що він виглядав "радісним" бути в цьому районі.
Вони сказали: "Все сталося так швидко. Ми вигулювали собаку, коли почули всі ці сирени. Наступне, що ми раптом дізналися, це те, що чотири поліцейські машини стояли на вулиці Баллатер-роуд. Я був шокований".
Ця поява короля на публіці вперше відбулася після його відвідування служби у Великодню неділю у Віндзорі 5 квітня.
