Чоловік королеви Єлизавети вразив почуттям гумору за день до смерті: що він сказав сину

Принц Філіп помер 9 квітня п'ять років тому у віці 99 років, і король Чарльз згадує зворушливу останню розмову, яку він мав зі своїм батьком прямо перед смертю.

Чоловік королеви Єлизавети ІІ провів свої останні дні у Віндзорському замку. Про це пише Mirror.

Остання розмова короля Чарльза з батьком

Чарльз раніше згадував останню розмову, яку він мав зі своїм батьком за день до смерті, підкреслюючи його дотепність та зухвале почуття гумору. Під час камерного інтерв'ю для програми BBC суверен розповів, як він порушив тему майбутнього 100-річчя Філіпа та запропонував влаштувати вечірку з нагоди цієї події.

Знаючи, що його літній батько погано чує, він уточнив, про що говорить, голосно звертаючись до Філіпа, наголосивши: "Ми говоримо про ваш день народження! І про те, чи буде прийом!"

На що, за словами Чарльза, Філіп різко, не замислюючись, відповів: "Ну, я ж маю бути живим для цього, чи не так?" Чарльз відповів: "Я сказав йому: "Я знав, що ти це скажеш!"

Відео дня

Чарльз зізнався, що розмова створила незабутні та щасливі спогади про його батька, який помер п'ять років тому.

Принц Філіп Фото: The Royal Family

Прохання Філіпа

За словами експертки з королівської родини Кеті Ніколл, батько та син розділили ще один зворушливий момент перед його смертю у квітні 2021 року.

Саме під час однієї з останніх зустрічей Філіп звернувся до сина з особливим проханням: "Чарльз також мав час провести з батьком, і Філіп сказав йому: "Що б ти не робив, пообіцяй мені, що ти піклуватимешся про свою матір". Чарльз був дуже зворушений".

