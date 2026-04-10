Муж королевы Елизаветы поразил чувством юмора за день до смерти: что он сказал сыну

Принц Филипп умер 9 апреля пять лет назад в возрасте 99 лет, и король Чарльз вспоминает трогательный последний разговор, который он имел со своим отцом прямо перед смертью.

Супруг королевы Елизаветы II провел свои последние дни в Виндзорском замке. Об этом пишет Mirror.

Последний разговор короля Чарльза с отцом

Чарльз ранее вспоминал последний разговор, который он имел со своим отцом за день до смерти, подчеркивая его остроумие и дерзкое чувство юмора. Во время камерного интервью для программы BBC суверен рассказал, как он поднял тему будущего 100-летия Филиппа и предложил устроить вечеринку по случаю этого события.

Зная, что его пожилой отец плохо слышит, он уточнил, о чем говорит, громко обращаясь к Филиппу, подчеркнув: "Мы говорим о вашем дне рождения! И о том, будет ли прием!"

На что, по словам Чарльза, Филипп резко, не задумываясь, ответил: "Ну, я же должен быть живым для этого, не так ли?" Чарльз ответил: "Я сказал ему: "Я знал, что ты это скажешь!"

Відео дня

Чарльз признался, что разговор создал незабываемые и счастливые воспоминания о его отце, который умер пять лет назад.

Принц Филипп Фото: The Royal Family

Просьба Филиппа

По словам эксперта по королевской семье Кэти Николл, отец и сын разделили еще один трогательный момент перед его смертью в апреле 2021 года.

Именно во время одной из последних встреч Филипп обратился к сыну с особой просьбой: "Чарльз также имел время провести с отцом, и Филипп сказал ему: "Что бы ты ни делал, пообещай мне, что ты будешь заботиться о своей матери". Чарльз был очень тронут".

