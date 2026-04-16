Люди выиграли джекпот в лотерею: теперь они босые, некоторые — уже в могиле (фото)

Несмотря на выигрыш джекпота, победители лотереи не всегда становятся счастливыми. Мы вспоминаем трагические истории людей, которые выиграли астрономические суммы, но на этом их удача иссякла.

В медиа часто вспоминают о так называемом "проклятии" победителей лотерей. Люди, которые в один момент стали миллионерами, оказались банально к этому не готовы. Они потратили все свои деньги на развлечения, предметы роскоши, запрещенные вещества и пластические операции. Для кого выигрыш в лотерею превратился в ад, — читайте далее в материале Фокуса.

Зависимость Майкла

Майклу Кэролу было всего 19 лет, когда он выиграл почти 10 миллионов фунтов стерлингов в национальной лотерее. В то время, в 2012 году, парень работал мусорщиком на полставки. Немалую сумму джекпота, 340 тысяч фунтов стерлингов, он отдал за дом с шестью спальнями в Норфолке.

Майкл потратил еще 400 тысяч фунтов на ряд "улучшений", в частности на строительство бассейна и автодрома в саду. Он также потратил около 1 миллиона фунтов на акции любимого футбольного клуба "Рейнджерс" и 49 тысяч фунтов на BMW.

Жена Майкла, Сандра, бросила его всего через месяц после того, как они поженились в 2003 году. Женщина была возмущена его непрекращающимися вечеринками, а бывшая жена обвинила его в измене с проститутками, и в конце концов получила 1,4 миллиона фунтов стерлингов в рамках соглашения о разводе.

Кэрол отбыл срок в тюрьме за невыполнение приказа о прохождении курса лечения от наркозависимости, а в феврале 2010 года объявлен банкротом, после чего начал получать пособие по безработице.

В 2019 году Майкл потерял все свое состояние, его заметили на работе за 10 фунтов в час: он рубил дрова и развозил уголь.

Джейн и ее "пустота"

Любимица судьбы Джейн Парк выиграла потрясающий приз 1 миллиона фунтов в 2013 году, став самой молодой британкой, которая когда-либо выигрывала в лотерею "Евромиллионс". Ей было всего 17 лет.

На момент выигрыша Джейн работала временной административной сотрудницей с почасовой оплатой 8 фунтов и жила в двухкомнатной муниципальной квартире в Эдинбурге, которую делила с мамой Линдой.

После выигрыша она почувствовала "пустоту" и потратила 4,5 тысячи фунтов на увеличение груди, а также еще несколько тысяч на бразильскую подтяжку ягодиц в Турции.

Женщина начала изнурительную борьбу за свою жизнь после того, как в 2017 году у нее возникла серьезная реакция на анестезию и развился сепсис. "Я нахожусь в абсолютной агонии, я знаю, что говорят: "Боли — это красота", но это ужасно", — говорила тогда она.

Два года спустя женщина запустила свой OnlyFans, где продавала фотографии топлес, а затем сделала еще несколько пластических операций, чтобы получить "тело своей мечты" с помощью липосакции и коррекционной операции.

В разговоре с Sunday People она заговорила о том, что выигрыш стал проклятием: "Я думала, что это сделает (мою жизнь, — Ред.) в десять раз лучше, но она стала в десять раз хуже. Я желаю, чтобы у меня не было денег".

Горе Маргарет

В 2013 году Маргарет Лафри выиграла 27 миллионов фунтов и стала победительницей-рекордсменом Северной Ирландии на то время. Впрочем, по словам Маргарет, этот огромный джекпот не принес ей счастья.

"Деньги принесли мне только горе. Они разрушили мою жизнь", — рассказывала она в своих интервью.

К сожалению, у Маргарет не было много времени, чтобы насладиться своим богатством — она умерла в возрасте 56 лет, почти через восемь лет после выигрыша.

Она растратила огромную сумму на перестройку особняка под названием "The Barn", добавив на территории выставочный зал для своей коллекции классических автомобилей, хотя сама за руль не садилась.

К сожалению, Маргарет так и не успела пожить в роскошном особняке: в сентябре 2021 года ее нашли мертвой в крошечном бунгало стоимостью 130 тысяч фунтов в графстве Тирон, Северная Ирландия.

"Я жалею, что выиграла в лотерею, конечно, жалею, — говорила бедная Маргарет, — Раньше я была счастливым человеком... Это разрушило мою жизнь".

