Камалия воссоединилась с Захуром и показала подросших дочерей (видео)

Украинская певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем-миллиардером Захуром на публике. Они посетили с дочерьми премию YUNA.

Наследницы артистки — двойняшки Арабелла и Мирабелла — появились на красной дорожке вместе со звездными родителями. А кадры с события уже "гуляют" по сети.

Дочери Камалии

12-летние девушки редко появляются на публике, поэтому их выход стал настоящим сюрпризом для фанатов Камалии.

На мероприятии в Киеве звездная семья позировала в полном составе: к девушкам присоединился Мохаммад Захур, бывший муж певицы, миллиардер и соучредитель премии YUNA.

Арабелла и Мирабелла появились в мини-платьях, тогда как их мама позировала на красной дорожке и сцене в черно-белом наряде с разрезом на ноге. Тем временем Захур вышел в свет в классическом черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой.

Камалия и Захур

Певица и бизнесмен объявили о разводе весной 2023 года после 20-летнего брака. Впрочем, они активно поддерживают связь ради детей, время от времени выходят на публику и даже живут вместе в имении под Киевом.

Камалия вышла замуж за Мохаммада Захура в 2003 году. Они стали родителями двух дочерей — Арабеллы и Мирабеллы. Сейчас девочкам по 12 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия надела на концерт платье, которое полностью покрыто камнями Swarovski. Ткань для его создания заказывали из Италии, а общий вес наряда составляет 15 килограммов.

Певица откровенно рассказала о своих расходах и доходах, раскрыв финансовые детали личной жизни.

Кроме того, звезда заинтриговала кадрами со своим ухажером. Она показала загадочного мужчину, который подарил ей огромный букет из роз из 201 цветка.