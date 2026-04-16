Камалія возз'єдналась із Захуром і показала підрослих дочок (відео)

Українська співачка Камалія воззʼєдналася з колишнім чоловіком-мільярдером Захуром на публіці. Вони відвідали з доньками премію YUNA.

Спадкоємиці артистки — двійнята Арабелла та Мірабелла – з’явилися на червоній доріжці разом із зірковими батьками. А кадри з події вже "гуляють" мережею.

12-річні дівчата рідко зʼявляються на публіці, тому їхній вихід став справжнім сюрпризом для фанатів Камалії.

На заході в Києві зіркова родина позувала в повному складі: до дівчат приєднався Мохаммад Захур, колишній чоловік співачки, мільярдер і співзасновник премії YUNA.

Арабелла та Мірабелла зʼявилися в мінісукнях, тоді як їхня мама позувала на червоній доріжці та сцені у чорно-білому вбранні з розрізом на нозі. Тим часом Захур вийшов у світ у класичному чорному смокінгу з білою сорочкою та метеликом.

Співачка та бізнесмен оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу. Втім, вони активно підтримують звʼязок заради дітей, час від часу виходять на публіку та навіть живуть разом у маєтку під Києвом.

Камалія вийшла заміж за Мохаммада Захура у 2003 році. Вони стали батьками двох доньок — Арабелли та Мірабелли. Наразі дівчатам по 12 років.

