Семья переехала из большой квартиры в однокомнатную — и стали счастливыми (фото)

Британская семья сменила просторную трехкомнатную квартиру на крошечную однокомнатную. Они неожиданно для себя обнаружили, что меньше иногда означает значительно больше.

Семья из четырех человек сделала то, на что мало кто решился бы: запаковала самое необходимое и переехала в квартиру, которая по площади едва вмещает двоих. Без запасного плана, без больших ожиданий — и, как оказалось, без всякого повода для сожалений. Читайте об их опыте в материале Фокуса.

Несколько лет однокомнатная квартира сдавалась в аренду — о том, чтобы жить там вчетвером, никто всерьез не думал. Но три месяца назад обстоятельства сложились так, что семья временно переехала туда, пока мама хозяйки выздоравливала после операции.

Временное решение оказалось неожиданно удобным: район подходил идеально, школы детей — рядом, а покупать большее жилье пока не позволял бюджет.

Відео дня

Фото: Business Insider

Гостиную переоборудовали во вторую спальню. Вещи, без которых можно обойтись, оставили позади. И началось то, чего никто не ожидал.

Меньше стен, больше разговоров

В большой квартире каждый мог закрыться в своей комнате на несколько часов. Теперь такой возможности просто нет — и, как выяснилось, это не трагедия. После ужина появились карточные игры, потом шахматы и гитара — и не потому, что родители попросили, а потому что детям самим захотелось. Даже подросток, который раньше отгораживался от всех, снова начал говорить.

Порядок без напоминаний

В большом жилище всегда находился угол, куда можно было запихнуть ненужное. Лыжи, кемпинговое снаряжение, детские рисунки — все это годами скапливалось за дверцами шкафов. Воскресные уборки превращались в ссоры.

Фото: Business Insider

Сейчас некуда отложить лишнее — и это, как ни странно, облегчение. Посуду моют сразу. Постель стирают в тот же день. Дети сами убирают вещи в ящики под кроватью — без напоминаний и споров.

Уже не временно

Конечно, завтракать рядом со спящим подростком — это еще удовольствие. Но для этой семьи плюсы давно перевесили минусы. Компактное жилье оказалось не жертвой, а выбором — и не худшим из тех, что они делали.

"Это уже не похоже на временное мероприятие. Это просто наш уютный, немного сумасшедший дом", — говорит хозяйка в разговоре с изданием Business Insider.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктория вернулась из-за границы на родину, и теперь начинает жизнь с самого начала. Она приобрела дом в деревне и собственноручно занимается ремонтом и наводит порядок на огороде.

Британец Марк Гетч решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов за 6-часовую уборку их общего дома.

Украинский организатор пространства и блогер-минималист Анна Гончарова рассказала в разговоре с Фокусом, как жить на полную с минимумом вещей, избавиться от хлама и даже зарабатывать на этом.