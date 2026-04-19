Сім'я переїхала з великої квартири в однокімнатну — і стали щасливими (фото)

Британська сім'я змінила простору трикімнатну квартиру на крихітну однокімнатну. Вони несподівано для себе виявили, що менше іноді означає значно більше.

Сім'я з чотирьох осіб зробила те, на що мало хто наважився б: запакувала найнеобхідніше і переїхала в квартиру, яка за площею ледь вміщає двох. Без запасного плану, без великих очікувань — і, як виявилося, без жодного приводу для жалю. Читайте про їхній досвід у матеріалі Фокусу.

Кілька років однокімнатна квартира здавалася в оренду — про те, щоб жити там вчотирьох, ніхто серйозно не думав. Але три місяці тому обставини склалися так, що сім'я тимчасово переїхала туди, поки мама господині одужувала після операції.

Тимчасове рішення виявилося несподівано зручним: район підходив ідеально, школи дітей — поруч, а купувати більше житло наразі не дозволяв бюджет.

Тимчасове рішення виявилося несподівано зручним Фото: Business Insider

Вітальню переобладнали на другу спальню. Речі, без яких можна обійтися, залишили позаду. І почалося те, чого ніхто не очікував.

Менше стін, більше розмов

У великій квартирі кожен міг зачинитися у своїй кімнаті на кілька годин. Тепер такої можливості просто немає — і, як з'ясувалося, це не трагедія. Після вечері з'явилися карткові ігри, потім шахи та гітара — і не тому, що батьки попросили, а тому що дітям самим захотілося. Навіть підліток, який раніше відгороджувався від усіх, знову почав говорити.

Порядок без нагадувань

У великому житлі завжди знаходився куток, куди можна було запхати непотрібне. Лижі, кемпінгове спорядження, дитячі малюнки — все це роками накопичувалося за дверцятами шаф. Недільні прибирання перетворювалися на сварки.

Вітальню переобладнали на другу спальню Фото: Business Insider

Зараз нема куди відкласти зайве — і це, як не дивно, полегшення. Посуд миють одразу. Постіль перуть того ж дня. Діти самі прибирають речі у ящики під ліжком — без нагадувань і суперечок.

Уже не тимчасово

Звісно, снідати поруч із сплячим підлітком — то ще задоволення. Але для цієї сім'ї плюси давно переважили мінуси. Компактне житло виявилося не жертвою, а вибором — і не найгіршим з тих, що вони робили.

"Це вже не схоже на тимчасовий захід. Це просто наш затишний, трохи божевільний дім", — каже господиня у розмові з виданням Business Insider.

