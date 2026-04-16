Прощай, платиновый блонд: этот цвет волос врывается в моду (фото)

Менее радикальный, более растушеванный и гораздо более современный, этот "солнцем поцелованный" блонд уже завоевывает внимание экспертов. Хорошая новость: он требует гораздо меньше ухода.

Долгое время идеальный блонд означал ультралегкое мелирование, безупречные корни и регулярные походы к парикмахеру. Но этим летом ситуация меняется. Об этом пишет Cosmopolitan.

Мы постепенно отходим от чрезмерно идеального блонда к чему-то более мягкому, более естественному — и, прежде всего, гораздо более легкому в уходе каждый день. Эта эволюция идеально соответствует современному тренду: менее структурированные, более спонтанные, почти беззаботные образы. Вот новый модный оттенок блонда, за которым стоит следовать, по мнению экспертов.

Этот новый оттенок отвечает всем требованиям идеальной блондинки 2026 года. Созданный колористкой Николь Калани из салона Hershesons, он полностью отличается от ультра-полированного платинового блонда.

Эксперт описывает мягкий, слегка песочный блонд с натуральными корнями и слегка матовым покрытием. Нужно достичь бесшовного, смешанного эффекта, без каких-либо видимых линий, будто волосы просто осветлились солнцем со временем. Разница заключается именно в этом "контролируемом несовершенстве", которое добавляет объема и современного штриха.

Трендовый цвет волос Фото: Instagram

Кому он подходит

Что делает этот блонд еще более привлекательным, так это то, что он подходит к широкому спектру тонов кожи. Он выглядит особенно красиво на темно-русых и светло-каштановых волосах.

Еще одним значительным преимуществом является его уход. Николь Калани объясняет, что все сводится к едва заметным корням и очень смешанному балаяжу. На практике отрастание гораздо менее заметно, что позволяет вам растягивать время между посещениями салона, не теряя при этом элегантности цвета.

Короче говоря, это идеальный блонд, если вы хотите без усилий осветлить свои волосы. Более натуральный, более нежный и более легкий в использовании ежедневно.

