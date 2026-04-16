Прощавай, платиновий блонд: цей колір волосся вривається в моду (фото)

Менш радикальний, більш розтушований і набагато сучасніший, цей "сонцем поцілований" блонд вже завойовує увагу експертів. Гарна новина: він вимагає набагато менше догляду.

Довгий час ідеальний блонд означав ультралегке мелірування, бездоганне коріння та регулярні походи до перукаря. Але цього літа ситуація змінюється. Про це пише Cosmopolitan.

Ми поступово відходимо від надмірно ідеального блонду до чогось м’якшого, більш природного — і, перш за все, набагато легшого в догляді щодня. Ця еволюція ідеально відповідає сучасному тренду: менш структуровані, більш спонтанні, майже безтурботні образи. Ось новий модний відтінок блонда, за яким варто слідувати, на думку експертів.

Цей новий відтінок відповідає всім вимогам ідеальної блондинки 2026 року. Створений колористкою Ніколь Калані із салону Hershesons, він повністю відрізняється від ультра-полірованого платинового блонда.

Експертка описує м’який, злегка пісочний блонд з натуральним корінням і злегка матовим покриттям. Потрібно досягти безшовного, змішаного ефекту, без будь-яких видимих ​​ліній, ніби волосся просто освітлилося сонцем з часом. Різниця полягає саме в цьому "контрольованій недосконалості", яка додає об’єму та сучасного штриха.

Трендовий колір волосся Фото: Instagram

Кому він підходить

Що робить цей блонд ще привабливішим, так це те, що він пасує до широкого спектру тонів шкіри. Він виглядає особливо красиво на темно-русявому та світло-каштановому волоссі.

Ще однією значною перевагою є його догляд. Ніколь Калані пояснює, що все зводиться до ледь помітного коріння та дуже змішаного балаяжу. На практиці відростання набагато менш помітне, що дозволяє вам розтягувати час між відвідуваннями салону, не втрачаючи при цьому елегантності кольору.

Коротше кажучи, це ідеальний блонд, якщо ви хочете без зусиль освітлити своє волосся. Більш натуральний, ніжніший і легший у використанні щодня.

