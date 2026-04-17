С апельсином, халвой и даже солью: необычные рецепты кофе в домашних условиях

Ежегодно 17 апреля ценители кофе в Украине и мире находят еще один повод насладиться любимым напитком. День кофе — это не только о классическом эспрессо или капучино, но и о новых экспериментах.

Фокус собрал несколько интересных рецептов, которые легко приготовить дома и которые удивят даже опытных кофеманов.

1. Кофе с апельсином и специями

Этот рецепт сочетает свежесть цитруса и глубину кофейного вкуса.

Ингредиенты:

1 порция эспрессо;

сок половины апельсина;

щепотка корицы;

мед по вкусу.

Смешайте ингредиенты и слегка прогрейте (не кипятите). Напиток получается ароматный, с легкой кислинкой и теплыми пряными нотами.

2. Холодный кофе с тоником

Идеальный вариант для теплой погоды.

Ингредиенты:

150 мл тоника;

1 порция эспрессо;

лед;

долька лимона.

В стакан со льдом налейте тоник и осторожно добавьте эспрессо. Получится напиток с горьковато-свежим вкусом.

17 апреля отмечают День кофе

3. Кофе с халвой

Неожиданное, но очень удачное сочетание.

Ингредиенты:

200 мл молока;

1-2 ч. л. измельченной халвы;

1 порция эспрессо.

Разогрейте молоко с халвой, хорошо перемешайте до растворения, добавьте кофе. Напиток имеет нежный орехово-сладкий вкус.

4. Кокосовый кофе с медом

Для тех, кто любит тропические нотки.

Ингредиенты:

1 порция эспрессо;

100 мл кокосового молока;

1 ч. л. меда.

Взбейте кокосовое молоко до легкой пены, добавьте мед и смешайте с кофе. Напиток получается мягкий и ароматный.

5. Кофе с солью и шоколадом

Ингредиенты:

1 порция крепкого кофе;

1 кусочек черного шоколада;

щепотка морской соли.

Добавьте шоколад в горячий кофе и размешайте, в конце — щепотку соли. Вкус становится более насыщенным и сбалансированным.

Кофе в Украине

В Украине кофе впервые появился в Каменце-Подольском, где в 1672 году турки открыли первую кофейню. Во Львове первую кофейню, которая называлась "Под синей фляжкой", основал в 1683 г. галичанин Юрий Кульцицкий. Именно его кофейня способствовала распространению кофе во всей Европе.

