С апельсином, халвой и даже солью: необычные рецепты кофе в домашних условиях
Ежегодно 17 апреля ценители кофе в Украине и мире находят еще один повод насладиться любимым напитком. День кофе — это не только о классическом эспрессо или капучино, но и о новых экспериментах.
Фокус собрал несколько интересных рецептов, которые легко приготовить дома и которые удивят даже опытных кофеманов.
1. Кофе с апельсином и специями
Этот рецепт сочетает свежесть цитруса и глубину кофейного вкуса.
Ингредиенты:
- 1 порция эспрессо;
- сок половины апельсина;
- щепотка корицы;
- мед по вкусу.
Смешайте ингредиенты и слегка прогрейте (не кипятите). Напиток получается ароматный, с легкой кислинкой и теплыми пряными нотами.
2. Холодный кофе с тоником
Идеальный вариант для теплой погоды.
Ингредиенты:
- 150 мл тоника;
- 1 порция эспрессо;
- лед;
- долька лимона.
В стакан со льдом налейте тоник и осторожно добавьте эспрессо. Получится напиток с горьковато-свежим вкусом.
3. Кофе с халвой
Неожиданное, но очень удачное сочетание.
Ингредиенты:
- 200 мл молока;
- 1-2 ч. л. измельченной халвы;
- 1 порция эспрессо.
Разогрейте молоко с халвой, хорошо перемешайте до растворения, добавьте кофе. Напиток имеет нежный орехово-сладкий вкус.
4. Кокосовый кофе с медом
Для тех, кто любит тропические нотки.
Ингредиенты:
- 1 порция эспрессо;
- 100 мл кокосового молока;
- 1 ч. л. меда.
Взбейте кокосовое молоко до легкой пены, добавьте мед и смешайте с кофе. Напиток получается мягкий и ароматный.
5. Кофе с солью и шоколадом
Ингредиенты:
- 1 порция крепкого кофе;
- 1 кусочек черного шоколада;
- щепотка морской соли.
Добавьте шоколад в горячий кофе и размешайте, в конце — щепотку соли. Вкус становится более насыщенным и сбалансированным.
Кофе в Украине
В Украине кофе впервые появился в Каменце-Подольском, где в 1672 году турки открыли первую кофейню. Во Львове первую кофейню, которая называлась "Под синей фляжкой", основал в 1683 г. галичанин Юрий Кульцицкий. Именно его кофейня способствовала распространению кофе во всей Европе.
