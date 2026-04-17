З апельсином, халвою і навіть сіллю: незвичні рецепти кави в домашніх умовах

Щороку 17 квітня поціновувачі кави в Україні та світі знаходять ще один привід насолодитися улюбленим напоєм. День кави — це не лише про класичне еспресо чи капучино, а й про нові експерименти.

Фокус зібрав кілька цікавих рецептів, які легко приготувати вдома і які здивують навіть досвідчених кавоманів.

1. Кава з апельсином і спеціями

Цей рецепт поєднує свіжість цитрусу та глибину кавового смаку.

Інгредієнти:

1 порція еспресо;

сік половини апельсина;

дрібка кориці;

мед за смаком.

Змішайте інгредієнти та злегка прогрійте (не кип’ятіть). Напій виходить ароматний, з легкою кислинкою та теплими пряними нотами.

2. Холодна кава з тоніком

Ідеальний варіант для теплої погоди.

Інгредієнти:

150 мл тоніка;

1 порція еспресо;

лід;

часточка лимона.

У склянку з льодом налийте тонік і обережно додайте еспресо. Вийде напій із гіркувато-свіжим смаком.

17 квітня відзначають День кави Фото: valeria_aksakova/Freepik

3. Кава з халвою

Несподіване, але дуже вдале поєднання.

Інгредієнти:

200 мл молока;

1–2 ч. л. подрібненої халви;

1 порція еспресо.

Розігрійте молоко з халвою, добре перемішайте до розчинення, додайте каву. Напій має ніжний горіхово-солодкий смак.

4. Кокосова кава з медом

Для тих, хто любить тропічні нотки.

Інгредієнти:

1 порція еспресо;

100 мл кокосового молока;

1 ч. л. меду.

Збийте кокосове молоко до легкої піни, додайте мед і змішайте з кавою. Напій виходить м’який і ароматний.

5. Кава з сіллю та шоколадом

Інгредієнти:

1 порція міцної кави;

1 шматочок чорного шоколаду;

щіпка морської солі.

Додайте шоколад у гарячу каву та розмішайте, наприкінці — дрібку солі. Смак стає більш насиченим і збалансованим.

Кава в Україні

В Україні кава вперше з'явилася в Кам'янці-Подільському, де в 1672 році турки відкрили першу кав'ярню. У Львові першу кав'ярню, що мала назву "Під синьою фляжкою", заснував у 1683 р. галичанин Юрій Кульцицький. Саме його кав'ярня сприяла поширенню кави в цілій Європі.

