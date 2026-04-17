З апельсином, халвою і навіть сіллю: незвичні рецепти кави в домашніх умовах
Щороку 17 квітня поціновувачі кави в Україні та світі знаходять ще один привід насолодитися улюбленим напоєм. День кави — це не лише про класичне еспресо чи капучино, а й про нові експерименти.
Фокус зібрав кілька цікавих рецептів, які легко приготувати вдома і які здивують навіть досвідчених кавоманів.
1. Кава з апельсином і спеціями
Цей рецепт поєднує свіжість цитрусу та глибину кавового смаку.
Інгредієнти:
- 1 порція еспресо;
- сік половини апельсина;
- дрібка кориці;
- мед за смаком.
Змішайте інгредієнти та злегка прогрійте (не кип’ятіть). Напій виходить ароматний, з легкою кислинкою та теплими пряними нотами.
2. Холодна кава з тоніком
Ідеальний варіант для теплої погоди.
Інгредієнти:
- 150 мл тоніка;
- 1 порція еспресо;
- лід;
- часточка лимона.
У склянку з льодом налийте тонік і обережно додайте еспресо. Вийде напій із гіркувато-свіжим смаком.
3. Кава з халвою
Несподіване, але дуже вдале поєднання.
Інгредієнти:
- 200 мл молока;
- 1–2 ч. л. подрібненої халви;
- 1 порція еспресо.
Розігрійте молоко з халвою, добре перемішайте до розчинення, додайте каву. Напій має ніжний горіхово-солодкий смак.
4. Кокосова кава з медом
Для тих, хто любить тропічні нотки.
Інгредієнти:
- 1 порція еспресо;
- 100 мл кокосового молока;
- 1 ч. л. меду.
Збийте кокосове молоко до легкої піни, додайте мед і змішайте з кавою. Напій виходить м’який і ароматний.
5. Кава з сіллю та шоколадом
Інгредієнти:
- 1 порція міцної кави;
- 1 шматочок чорного шоколаду;
- щіпка морської солі.
Додайте шоколад у гарячу каву та розмішайте, наприкінці — дрібку солі. Смак стає більш насиченим і збалансованим.
Кава в Україні
В Україні кава вперше з'явилася в Кам'янці-Подільському, де в 1672 році турки відкрили першу кав'ярню. У Львові першу кав'ярню, що мала назву "Під синьою фляжкою", заснував у 1683 р. галичанин Юрій Кульцицький. Саме його кав'ярня сприяла поширенню кави в цілій Європі.
