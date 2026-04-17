Европейская столица предлагает бесплатные билеты и питание: есть одно условие

Популярный европейский город-столица внедряет схему "зеленых" ваучеров, по которой туристы будут вознаграждены за сбор мусора этим летом.

Берлин надеется привлечь туристов, которые не против немного испачкать руки во время своего отпуска. Столица Германии планирует ввести схему BerlinPay, по которой туристы будут вознаграждены за участие в экологически устойчивом поведении, таком как поддержка социальных проектов и сбор мусора. Об этом пишет The Sun.

Бесплатный Берлин

Те, кто примет участие, получат льготы в музеях, ресторанах и на берлинских экскурсиях, когда схема начнет свою работу этим летом.

В этом году схема будет сосредоточена на водном туризме, и в партнерстве с Департаментом экономики, энергетики и государственных предприятий Сената, модель надеется сделать ответственное взаимодействие вокруг водных ресурсов видимой и оцененной.

Туристическое агентство Visit Berlin описала схему как "инициативу, которая повышает осведомленность и поощряет ответственное поведение на водных путях Берлина и вокруг них среди посетителей и берлинцев".

Берлинская стена Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Награды для туристов

Агентство продолжило: "Те, кто ведет себя ответственно на воде и вокруг нее, например, собирая мусор, украшая окрестности или поддерживая социальные проекты, получают признание от партнеров-участников: небольшие льготы или специальные впечатления от Берлина".

Эта схема надеется создать добропорядочный круг, где люди привлекаются, ценят город и, в свою очередь, получают вознаграждение в виде положительного опыта.

Сейчас Берлин ищет компании и инициативы для участия в схеме вознаграждений.

Берлин в 2026 году Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Похоже, что этот новый проект идет по следам Дании, которая запустила CopenPay для столицы страны еще в 2024 году. Пока схема оказалась эффективной и имела положительное влияние на город, поскольку туристы получают такие вознаграждения, как прогулки на лодках и бесплатный прокат велосипедов.

