Європейська столиця пропонує безкоштовні квитки та харчування: є одна умова

Популярне європейське місто-столиця впроваджує схему "зелених" ваучерів, за якою туристи будуть винагороджені за збирання сміття цього літа.

Берлін сподівається залучити туристів, які не проти трохи забруднити руки під час своєї відпустки. Столиця Німеччини планує запровадити схему BerlinPay, за якою туристи будуть винагороджені за участь в екологічно стійкій поведінці, такій як підтримка соціальних проєктів та збір сміття. Про це пише The Sun.

Безкоштовний Берлін

Ті, хто візьме участь, отримають пільги в музеях, ресторанах та на берлінських екскурсіях, коли схема розпочне свою роботу цього літа.

Цього року схема буде зосереджена на водному туризмі, і у партнерстві з Департаментом економіки, енергетики та державних підприємств Сенату, модель сподівається зробити відповідальну взаємодію навколо водних ресурсів видимою та оціненою.

Відео дня

Туристична агенція Visit Berlin описала схему як "ініціативу, яка підвищує обізнаність та заохочує відповідальну поведінку на водних шляхах Берліна та навколо них серед відвідувачів та берлінців".

Берлінська стіна Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Нагороди для туристів

Агентство продовжило: "Ті, хто поводиться відповідально на воді та навколо неї, наприклад, збираючи сміття, прикрашаючи околиці або підтримуючи соціальні проєкти, отримують визнання від партнерів-учасників: невеликі пільги або спеціальні враження від Берліна".

Ця схема сподівається створити доброчесне коло, де люди залучаються, цінують місто та, в свою чергу, отримують винагороду у вигляді позитивного досвіду.

Наразі Берлін шукає компанії та ініціативи для участі в схемі винагород.

Берлін у 2026 році Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Схоже, що цей новий проєкт йде слідами Данії, яка запустила CopenPay для столиці країни ще у 2024 році. Поки що схема виявилася ефективною та мала позитивний вплив на місто, оскільки туристи отримують такі винагороди, як прогулянки на човнах та безкоштовний прокат велосипедів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

15 квітня 2019 року, незадовго до 18:50 за європейським часом, почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері, завдавши значної шкоди історичній будівлі та сколихнувши весь світ.

Українка на імʼя Аліна відвідала Париж у компанії своєї мами наприкінці 2025 року. Вона розповіла, на що витратила понад 30 тисяч гривень.

Крім того, Париж давно манить мільйони туристів зі всього світу. Тому й ціни там відповідні. Втім, є низка місць, абсолютно безкоштовних для відвідувачів.