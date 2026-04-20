Британская семья опубликовала клятву Елизаветы II, которую она дала в 21 год (видео)
Британская королевская семья почтила память Елизаветы II, опубликовав архивные кадры ее 70-летнего правления. Видео напоминает о непоколебимой верности монарха своей присяге, которую она дала еще в юности.
В основу памятного ролика легла легендарная цитата королевы: "Я заявляю перед вами, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам". Эти слова, вынесенные в подпись к публикации, стали символом целой эпохи. Видео обнародовали в Instagram.
Эту клятву Елизавета II дала в свой 21-й день рождения в 1947 году, обещая отдать все силы народу. Монархиня оставалась верной своему слову до последнего, продолжая выполнять государственные обязанности в течение семи десятилетий вплоть до завершения своего жизненного пути.
