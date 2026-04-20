Британська родина опублікувала клятву Єлизавети II, яку вона дала в 21 рік (відео)

Британська королівська родина вшанувала пам’ять Єлизавети II, опублікувавши архівні кадри її 70-річного правління. Відео нагадує про непохитну вірність монархині своїй присязі, яку вона склала ще у юності.

В основу пам'ятного ролика лягла легендарна цитата королеви: "Я заявляю перед вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам". Ці слова, винесені у підпис до публікації, стали символом цілої епохи. Відео оприлюднили в Instagram.

Цю клятву Єлизавета II дала у свій 21-й день народження у 1947 році, обіцяючи віддати всі сили народу. Монархиня залишалася вірною своєму слову до останнього, продовжуючи виконувати державні обов'язки протягом семи десятиліть аж до завершення свого життєвого шляху.

Королева не брала слухавку від принца Гаррі без цієї умови. Щоразу, коли Гаррі телефонував своїй бабусі, вона просила свою фрейліну залишитися з нею.

Єлизавета II хотіла, аби принц Гаррі почекав з весіллям із Меган. У книжці стверджується, що поява Меган у житті Гаррі стала поворотним моментом не тільки для королеви, але для давніх королівських традицій, які вона тривалий час підтримувала у родині.

Крім того, королева мала особливий зв'язок з усіма своїми вісьмома онуками. Незважаючи на те, що вона була королевою Англії, монархиня завжди була привітною бабусею для своїх онуків, принца Вільяма та Гаррі. Коли принц Уельський був дитиною, у нього було особливе прізвисько для бабусі.