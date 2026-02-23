Розкрито кумедне дитяче прізвисько принца Вільяма для королеви Єлизавети
Покійна Єлизавета ІІ мала особливий зв'язок з усіма своїми вісьмома онуками. Незважаючи на те, що вона була королевою Англії, монархиня завжди була привітною бабусею для своїх онуків, принца Вільяма та Гаррі.
Коли принц Уельський був дитиною, у нього було особливе прізвисько для бабусі. Про це пише Hello Magazine.
Прізвисько Вільяма для бабусі
Одного разу маленький Вільям збив гостя в Букінгемському палаці, коли той упав і вигукнув: "Гері! Гері!". Коли гість запитав: "Хто такий Гері?", королева поспішила підняти його та пояснила: "О, я Гері. Він ще не навчився говорити "бабуся".
Незважаючи на те, що його роль монарха мала відбутися лише за кілька десятиліть, Єлизавета ІІ доклала всіх зусиль, щоб допомогти онуку впоратися з тягарем, який чекав на нього як на майбутнього короля.
У підлітковому віці Вільям приходив до королеви на чай у Віндзорі, навчаючись у сусідньому Ітонському коледжі, і вони вели щирі розмови про роль, яку він одного дня візьме на себе.
Роль бабусі
Якщо королева пропускала дорогоцінні моменти як мати через свою роль монарха, вона компенсувала це своїми вісьмома онуками.
З ними вона могла краще збалансувати свої подвійні ролі, про що принц Гаррі згадав у документальному фільмі 2016 року "Єлизавета у 90 років: Сімейна данина".
"Ви маєте величезну повагу до своєї начальниці, і я завжди вважаю її своєю начальницею, а також бабусею", — казав він.
