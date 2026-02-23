Розкрито кумедне дитяче прізвисько принца Вільяма для королеви Єлизавети

Покійна Єлизавета ІІ мала особливий зв'язок з усіма своїми вісьмома онуками. Незважаючи на те, що вона була королевою Англії, монархиня завжди була привітною бабусею для своїх онуків, принца Вільяма та Гаррі.

Коли принц Уельський був дитиною, у нього було особливе прізвисько для бабусі. Про це пише Hello Magazine.

Прізвисько Вільяма для бабусі

Одного разу маленький Вільям збив гостя в Букінгемському палаці, коли той упав і вигукнув: "Гері! Гері!". Коли гість запитав: "Хто такий Гері?", королева поспішила підняти його та пояснила: "О, я Гері. Він ще не навчився говорити "бабуся".

Незважаючи на те, що його роль монарха мала відбутися лише за кілька десятиліть, Єлизавета ІІ доклала всіх зусиль, щоб допомогти онуку впоратися з тягарем, який чекав на нього як на майбутнього короля.

У підлітковому віці Вільям приходив до королеви на чай у Віндзорі, навчаючись у сусідньому Ітонському коледжі, і вони вели щирі розмови про роль, яку він одного дня візьме на себе.

Королева Єлизавета ІІ та принц Вільям Фото: The Royal Family

Роль бабусі

Якщо королева пропускала дорогоцінні моменти як мати через свою роль монарха, вона компенсувала це своїми вісьмома онуками.

З ними вона могла краще збалансувати свої подвійні ролі, про що принц Гаррі згадав у документальному фільмі 2016 року "Єлизавета у 90 років: Сімейна данина".

"Ви маєте величезну повагу до своєї начальниці, і я завжди вважаю її своєю начальницею, а також бабусею", — казав він.

