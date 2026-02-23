Раскрыто забавное детское прозвище принца Уильяма для королевы Елизаветы
Покойная Елизавета II имела особую связь со всеми своими восемью внуками. Несмотря на то, что она была королевой Англии, монархиня всегда была приветливой бабушкой для своих внуков, принца Уильяма и Гарри.
Когда принц Уэльский был ребенком, у него было особое прозвище для бабушки. Об этом пишет Hello Magazine.
Прозвище Уильяма для бабушки
Однажды маленький Уильям сбил гостя в Букингемском дворце, когда тот упал и воскликнул: "Гэри! Гэри!". Когда гость спросил: "Кто такой Гэри?", королева поспешила поднять его и объяснила: "О, я Гэри. Он еще не научился говорить "бабушка".
Несмотря на то, что его роль монарха должна была состояться лишь через несколько десятилетий, Елизавета II приложила все усилия, чтобы помочь внуку справиться с бременем, которое ожидало его как будущего короля.
В подростковом возрасте Уильям приходил к королеве на чай в Виндзоре, учась в соседнем Итонском колледже, и они вели искренние разговоры о роли, которую он однажды возьмет на себя.
Роль бабушки
Если королева пропускала драгоценные моменты как мать из-за своей роли монарха, она компенсировала это своими восемью внуками.
С ними она могла лучше сбалансировать свои двойные роли, о чем принц Гарри упомянул в документальном фильме 2016 года "Елизавета в 90 лет: Семейная дань".
"Вы очень уважаете свою начальницу, и я всегда считаю ее своей начальницей, а также бабушкой", — говорил он.
