Раскрыто забавное детское прозвище принца Уильяма для королевы Елизаветы

Покойная Елизавета II имела особую связь со всеми своими восемью внуками. Несмотря на то, что она была королевой Англии, монархиня всегда была приветливой бабушкой для своих внуков, принца Уильяма и Гарри.

Когда принц Уэльский был ребенком, у него было особое прозвище для бабушки. Об этом пишет Hello Magazine.

Прозвище Уильяма для бабушки

Однажды маленький Уильям сбил гостя в Букингемском дворце, когда тот упал и воскликнул: "Гэри! Гэри!". Когда гость спросил: "Кто такой Гэри?", королева поспешила поднять его и объяснила: "О, я Гэри. Он еще не научился говорить "бабушка".

Несмотря на то, что его роль монарха должна была состояться лишь через несколько десятилетий, Елизавета II приложила все усилия, чтобы помочь внуку справиться с бременем, которое ожидало его как будущего короля.

В подростковом возрасте Уильям приходил к королеве на чай в Виндзоре, учась в соседнем Итонском колледже, и они вели искренние разговоры о роли, которую он однажды возьмет на себя.

Відео дня

Королева Елизавета II и принц Уильям Фото: The Royal Family

Роль бабушки

Если королева пропускала драгоценные моменты как мать из-за своей роли монарха, она компенсировала это своими восемью внуками.

С ними она могла лучше сбалансировать свои двойные роли, о чем принц Гарри упомянул в документальном фильме 2016 года "Елизавета в 90 лет: Семейная дань".

"Вы очень уважаете свою начальницу, и я всегда считаю ее своей начальницей, а также бабушкой", — говорил он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон описала свою первую встречу с Меган как "дружескую", но есть нюанс.

Принц и принцесса Уэльская поддержали заявление короля Чарльза относительно ареста экс-принца Эндрю.

Кроме того, будущий король Великобритании был шокирован, когда ему сказали, что его младший брат Гарри начал встречаться с Меган Маркл.