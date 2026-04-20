Камалия имеет частный самолет за $11 миллионов: что она с ним делает

Певица Камалия впервые раскрыла подробности судьбы частного самолета стоимостью $11 миллионов, который годами считали лишь символом роскоши ее семьи. Как выяснилось, дорогостоящее приобретение уже давно превратилось в успешный бизнес-инструмент и приносит прибыль.

В интервью для проекта "Тур звездами" артистка подтвердила, что воздушное судно действительно было частью семейных активов. Несмотря на статус одной из самых дорогих инвестиций, Камалия относится к этому прагматично, отмечая, что самолет никогда не был просто "игрушкой".

"Да, был самолет. Это семейное приобретение", — лаконично прокомментировала звезда, добавив главную сенсацию: судно не стоит в ангаре, а активно работает. Певица призналась, что сейчас борт находится в аренде, однако точную стоимость проката раскрывать не стала.

Все финансовые нюансы и технические детали Камалия переадресовала своему бывшему мужу, бизнесмену Мохаммаду Захуру. Несмотря на развод, экс-супруги продолжают совместно управлять активами.

