Камалія має приватний літак за $11 мільйонів: що вона з ним робить

Співачка Камалія вперше розкрила подробиці долі приватного літака вартістю $11 мільйонів, який роками вважали лише символом розкоші її родини. Як з'ясувалося, дороге придбання вже давно перетворилося на успішний бізнес-інструмент і приносить прибуток.

В інтерв'ю для проєкту "Тур зірками" артистка підтвердила, що повітряне судно дійсно було частиною сімейних активів. Попри статус однієї з найдорожчих інвестицій, Камалія ставиться до цього прагматично, зазначаючи, що літак ніколи не був просто "іграшкою".

"Так, був літак. Це сімейне придбання", — лаконічно прокоментувала зірка, додавши головну сенсацію: судно не стоїть в ангарі, а активно працює. Співачка зізналася, що зараз борт перебуває в оренді, проте точну вартість прокату розкривати не стала.

Усі фінансові нюанси та технічні деталі Камалія переадресувала своєму колишньому чоловікові, бізнесмену Мохаммаду Захуру. Попри розлучення, експодружжя продовжує спільно керувати активами.

Відео дня

