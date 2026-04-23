Андрей Джеджула показал лицо своей 10-месячной дочери (фото)

Украинский шоумен Андрей Джеджула поделился трогательным видео со своей младшей дочкой Эмили. Причиной стала особая дата — девочке исполнилось 10 месяцев.

В соцсетях ведущий опубликовал ролик и посвятил дочери теплые слова. Он назвал Эмили своим "солнышком" и "самой младшей принцессой", добавив, что хочет быть рядом с ней всегда, "вопреки всем правилам бытия". Также шоумен выразил любовь и благодарность матери ребенка.

В комментариях под видео подписчики обратили внимание, что Эмили имеет сходство со старшей дочерью Джеджулы — Аделиной.

Андрей Джеджула в июне 2025 года в третий раз стал отцом — у него родилась дочь Эмилия. Новость шоумен долго скрывал, поэтому она стала неожиданностью для поклонников.

Девочка появилась на свет 22 июня, а сам ведущий поделился первыми фото с малышкой в соцсетях, не раскрывая лицо ребенка. Имя матери он также не озвучил, пообещав впоследствии рассказать больше о личной жизни.

Для Джеджулы это уже третий ребенок: он воспитывает сына Даниэля от певицы Санты Димопулос и дочь Аделину от Юлии Леус. После рождения Эмилии шоумен официально стал многодетным отцом.

Недавно Андрей Джеджула попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел недалеко от его дома, когда он ехал вместе с дочкой в детсад.

Певица Санта Димопулос берет рублями за услуги, поэтому она может жить в РФ.

Кроме того, экс-солистка "ВИА Гры" заявила, что ее с Джеджулой сын отказался выезжать из Украины.