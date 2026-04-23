Андрій Джеджула показав обличчя своєї 10-місячної донечки (фото)

Український шоумен Андрій Джеджула поділився зворушливим відео зі своєю молодшою донькою Емілі. Причиною стала особлива дата — дівчинці виповнилося 10 місяців.

У соцмережах ведучий опублікував ролик і присвятив доньці теплі слова. Він назвав Емілі своїм "сонечком" і "наймолодшою принцесою", додавши, що хоче бути поруч із нею завжди, "всупереч усім правилам буття". Також шоумен висловив любов і подяку матері дитини.

Джеджула з донькою Фото: Instagram

У коментарях під відео підписники звернули увагу, що Емілі має схожість зі старшою донькою Джеджули — Аделіною.

Донька Джеджули Фото: Instagram

Андрій Джеджула у червні 2025 року втретє став батьком — у нього народилася донька Емілія. Новину шоумен довго приховував, тому вона стала несподіванкою для шанувальників.

Дівчинка з’явилася на світ 22 червня, а сам ведучий поділився першими фото з малечею у соцмережах, не розкриваючи обличчя дитини. Ім’я матері він також не озвучив, пообіцявши згодом розповісти більше про особисте життя.

Для Джеджули це вже третя дитина: він виховує сина Даніеля від співачки Санти Дімопулос та доньку Аделіну від Юлії Леус. Після народження Емілії шоумен офіційно став багатодітним батьком.

