Украинку развернули на польской границе: "Это полный бред" (видео)
Украинку развернули на польской границе. В общем она провела там почти сутки, приехав в Варшаву гораздо позже, чем планировала.
Своей историей девушка поделилась в Instagram (antonova_blog).
"Я человек, которого на польской границе вернули назад и мне есть что вам рассказать. Кто планирует путешествовать или ехать по работе, как я, должны знать, что сейчас на польской границе происходят какие-то интересные вещи. И бывает так, что все проходит гладко, но не эти последние дни. Я ехала трансфером", — начала украинка.
Они простояли на границе сначала где-то 6-7 часов. Также транспортное средство пришлось отправить "на яму", что заняло полтора часа.
"На яме нас всех проверили, все сумки, все чемоданы", — говорит девушка.
Одному парню из Украины начали говорить, что его камеру за две тысячи евро нельзя провозить через границу.
"Это полный бред. Они начали ко всему докапываться, со всего смеяться", — вспоминает автор видео.
После этого украинцев отправили на весы, которые они не прошли.
"Штраф три тысячи злотых компании и нас вернули в Украину", — говорит девушка.
После этого они снова проходили процедуры пересечения границы с другим большим автобусом. В общем девушка простояла на границе почти сутки.
Реакция сети
В комментариях люди подискутировали относительно услышанного и поделились своими историями:
- "Как это вы ехали трансфером? Знаете что такое трансфер? Проверка на яме тоже норм, если есть подозрения. Вы не прошли по весу, какие вопросы к пограничникам? Ну вы ей Богу".
- "Лучше езжайте поездом, там преимущественно без задержек прохождения границы. Из моего опыта".
- "В 2023 году ехала машиной в Польшу, была зеленая карта, но не распечатка, а в телефоне, попала на смену к польке, все нервы мне вымотала за ту распечатку, вернула меня обратно в Украину, ехали мы через Смильницу, хорошо что недалеко от границы была АЗС и был принтер, распечатали зеленую карту, потом приехали к границе снова, выстояли пересменку, и что интересно, показываю распечатку господину, а он говорит не надо. Как на какую смену попадешь. Есть лояльные, а есть такие, как в вашем случае, приставучие".
- "То же самое было и со мной, только два года назад. Я на границе простояла 8 часов, а потом заново еще 6 часов".
