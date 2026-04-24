Українку розвернули на польському кордоні: "Це повна маячня" (відео)

Українку розвернули на польському кордоні. Загалом вона провела там майже добу, приїхавши у Варшаву набагато пізніше, ніж планувала.

Своєю історією дівчина поділилася в Instagram (antonova_blog).

"Я людина, яку на польському кордоні повернули назад і мені є що вам розповісти. Хто планує подорожувати або їхати по роботі, як я, маєте знати, що зараз на польському кордоні відбуваються якісь цікаві речі. І буває так, що все проходить гладко, але не ці останні дні. Я їхала трансфером", — почала українка.

Вони простояли на кордоні спершу десь 6-7 годин. Також транспортний засіб довелося відправити "на яму", що зайняло півтори години.

"На ямі нас всіх перевірили, всі сумки, всі валізи", — каже дівчина.

.Одному хлопцю з України почали казати, що його камеру за дві тисячі євро не можна провозити через кордон.

"Це повна маячня. Вони почали до всього додовбуватися, зі всього сміятися", — пригадує авторка відео.

Після цього українців відправили на ваги, які вони не пройшли.

"Штраф три тисячі злотих компанії і нас повернули в Україну", — каже дівчина.

Після цього вони знову проходили процедури перетину кордону з іншим великим автобусом. Загалом дівчина простояла на кордоні майже добу.

Реакція мережі

У коментарях люди подискутували щодо почутого та поділилися своїми історіями:

"Як це ви їхали трансфером? Знаєте що таке трансфер? Перевірка на ямі теж норм, якщо є підозри. Ви не пройшли по вазі, які питання до прикордонників? Ну ви їй Богу".

"Краще їдьте потягом, там переважно без затримок проходження кордону. З мого досвіду".

"У 2023 році їхала машиною в Польщу, була зелена карта, але не роздруківка, а в телефоні, попала на зміну до польки, всі нерви мені вимотала за ту роздруківку, повернула мене назад в Україну, їхали ми через Смільницю, добре що недалеко від кордону була АЗС і був принтер, роздрукували зелену карту, потім приїхали до кордону знову, вистояли перезмінку, і що цікаво, показую роздруківку пану, а він каже не треба. Як на яку зміну попадеш. Є лояльні, а є такі, як у вашому випадку, приставучі".

"Те саме було і зі мною, тільки два роки назад. Я на кордоні простояла 8 годин, а потім заново ще 6 годин".

