"Ее любили буквально все": на войне погибла военная и продюсер Виктория Боброва

В прошлом году Виктория Боброва стала в ряды Вооруженных сил Украины

Украинский продюсер и кастинг-директор Виктория Боброва с позывным Квитка погибла на фронте. Девушка защищала страну в составе 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Она была лейтенантом, офицером отделения коммуникаций. Об этом сообщает телеканал "2+2".

В сообщении говорится, что Виктория была кастинг-директором сериалов "Одна семья. Свадьба", "Оккупированные", "Друзья" и "Холод", которые выходили на телеканале 2+2.

"Коллеги Виктории рассказывают, что она имела очень хорошее чутье на людей, была очень профессиональной и ответственной, но при этом светлой и легкой, даже по-детски, — за это ее любили буквально все", — говорится в сообщении.

Также смерть Виктории подтвердила ее мама Ольга. В комментариях к последнему ее сообщению, она оставила трогательное сообщение о дочери.

"Да, это правда, нет моей Квитки, нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая", — написала она.

О ее таланте к кино также рассказывают в учебном заведении в Одесской области.

"Виктория была светлым, искренним и чрезвычайно сильным человеком. В мирной жизни она очень любила петь, работала в сфере кино- и телепроизводства, была кастинг-директором художественных проектов и линейным продюсером документальных лент. Она умела видеть красоту в деталях и передавать истории через кадр", — сообщили в Кислицком лицее Сафьяновского сельского совета Одесской области, где училась Виктория.

В соцсетях свои соболезнования выразили актрисы Анастасия Пустовит и Елена Светлицкая.

Сейчас сообщения и информации об обстоятельствах гибели Виктории, а также даты прощания нет.

Как сообщает "Суспільне культура", военная была причастна к ряду украинских проектов, в частности документальных фильмов "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко, а также сериалов "Сопротивление" и "Друзья".

Напомним, ранее Фокус писал, что: