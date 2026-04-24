"Її любили буквально всі": на війні загинула військова та продюсерка Вікторія Боброва

Минулого року Вікторія Боброва стала до лав Збройних сил України

Українська продюсерка та кастинг-директорка Вікторія Боброва з позивним Квітка загинула на фронті. Дівчина захищала країну у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вона була лейтенантом, офіцером відділення комунікацій. Про це повідомляє телеканал "2+2".

У повідомленні йдеться, що Вікторія була кастинг-директоркою серіалів "Одна родина. Весілля", "Окуповані", "Друзі" та "Холод", які виходили на телеканалі 2+2.

"Колеги Вікторії розповідають, що вона мала надзвичайно хороше чуття на людей, була дуже професійною і відповідальною, але при цьому світлою та легкою, навіть по-дитячому, — за це її любили буквально всі", — йдеться у повідомленні.

Також смерть Вікторії підтвердила її мама Ольга. У коментарях до останнього її допису, вона лишила зворушливий допис про доньку.

"Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна", — написала вона.

Про її талант до кіно також розповідають у навчальному закладі на Одещині.

"Вікторія була світлою, щирою і надзвичайно сильною людиною. У мирному житті вона дуже любила співати, працювала у сфері кіно- та телевиробництва, була кастинг-директором художніх проєктів і лінійним продюсером документальних стрічок. Вона вміла бачити красу в деталях і передавати історії через кадр", — повідомили в Кислицькому ліцеї Саф’янівської сільської ради Одеської області, де навчалася Вікторія.

Вікторія Боброва загинула на фронті

У соцмережах свої співчуття висловили акторки Анастасія Пустовіт та Олена Світлицька.

Українська продюсерка Вікторія Боброва загинула на війні

Наразі повідомленні та інформації про обставини загибелі Вікторії, а також дати прощання немає.

Як повідомляє "Суспільне культура", військова була дотична до низки українських проєктів, зокрема документальних фільмів "Як я провів літні канікули" Антоніо Лукіча, "Подвійний іммельман" Віри Яковенко, а також серіалів "Спротив" і "Друзі".

