Украинка откладывает 20 тысяч ежемесячно — и вы удивитесь, на чем экономит

Блогерша Катя поделилась своим подходом к сбережениям. Девушка призналась, что ежемесячно откладывает около 20 тысяч гривен благодаря простым привычкам.

По словам Кати, она сознательно отказалась от популярных ежедневных расходов. В частности, девушка не покупает кофе во время прогулок, ведь не любит его — вместо этого выбирает обычную воду. Это, как она отмечает, помогает существенно уменьшить мелкие, но регулярные расходы. Об этом девушка рассказала в Instagram (@kattrusiaa).

Еще один принцип — минимум расходов на транспорт. Катя не пользуется такси, отдавая предпочтение общественному транспорту. Она шутит, что поездки на автобусе не только дешевле, но и добавляют в жизнь "смешные истории с бабушками".

Кроме этого, блогерша отказалась от услуг косметологов и салонов красоты. Все базовые процедуры она выполняет самостоятельно дома, что позволяет сэкономить значительную сумму ежемесячно.

Таким образом, благодаря отказу от необязательных трат и простому подходу к повседневным привычкам, Кате удается стабильно накапливать средства без ощутимого дискомфорта.

