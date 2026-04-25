Українка відкладає 20 тисяч щомісяця — і ви здивуєтесь, на чому економить

Блогерка Катя поділилася своїм підходом до заощаджень. Дівчина зізналася, що щомісяця відкладає близько 20 тисяч гривень завдяки простим звичкам.

За словами Каті, вона свідомо відмовилася від популярних щоденних витрат. Зокрема, дівчина не купує каву під час прогулянок, адже не любить її — натомість обирає звичайну воду. Це, як вона зазначає, допомагає суттєво зменшити дрібні, але регулярні витрати. Про це дівчина розповіла в Instagram (@kattrusiaa).

Ще один принцип — мінімум витрат на транспорт. Катя не користується таксі, віддаючи перевагу громадському транспорту. Вона жартує, що поїздки автобусом не лише дешевші, а й додають у життя "смішні історії з бабусями".

Окрім цього, блогерка відмовилася від послуг косметологів і салонів краси. Усі базові процедури вона виконує самостійно вдома, що дозволяє зекономити значну суму щомісяця.

Відео дня

Таким чином, завдяки відмові від необов’язкових витрат і простому підходу до повсякденних звичок, Каті вдається стабільно накопичувати кошти без відчутного дискомфорту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

